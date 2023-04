Des centaines de millions de gens souffrent d’Etats faillis dans le monde. Voilà ce qui pourrait les aider

Un bureau de vote en Centrafrique en 2020, le jour des élections.

Dominic Rohner vient de publier "Nation Building: Big Lessons from Successes and Failures" avec Ekaterina Zhuravskaya pour le compte du Centre for Economic Policy Research.

Dominic Rohner est professeur d'économie à la Faculté des sciences économiques et commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne. Il est chercheur au CEPR, CESifo, OxCarre et HiCN. Ses recherches portent sur l'économie politique et du développement et ont remporté plusieurs prix, comme par exemple le KfW Development Bank Excellence Award ou le SNIS International Geneva Award. Il est rédacteur en chef associé à l' Economic Journal. Il est également le leader du Réseau de recherche et de politique du CEPR (RPN) sur la prévention des conflits. Il a publié des articles dans diverses revues internationales, notamment : American Economic Review , Econometrica , Journal of Political Economy , Quarterly Journal of Economics , Review of Economic Studies .

Atlantico : Vous venez de publier "Nation Building: Big Lessons from Successes and Failures" avec Ekaterina Zhuravskaya. Vous distinguez deux facteurs qui sont particulièrement importants pour la construction d'une nation : la polarisation des groupes et la ségrégation. Que recouvrent exactement ces termes. Comment jouent-ils dans l'édification de la nation ?

Dominic Rohner : La polarisation des groupes dépend des parts des différents groupes de population dans la société. L'indice de polarisation atteint la valeur maximale de un dans une situation où une société est composée d'exactement deux groupes de taille identique, tandis que la polarisation est proche de zéro lorsque soit une société ne compte qu'un seul groupe, soit une multitude de petits groupes. Cela est important, car les pays avec un petit nombre de grands groupes ont en moyenne plus souvent connu la violence politique au cours des dernières décennies que les pays avec une multitude de petits groupes.

L'autre dimension clé de notre analyse est la ségrégation de groupe, qui renvoie à la question de savoir si des groupes vivent ensemble dans des zones mixtes ou si différents groupes vivent des « vies séparées » loin les uns des autres. Une conclusion dans la littérature scientifique et dans le domaine de la recherche sur les conflits est que dans les pays où les niveaux de ségrégation sont élevés, les mouvements séparatistes sont en moyenne plus probables.

Sur la base de ces deux critères, vous avez distingué trois scénarios, lesquels ? Comment les conditions initiales modifient-elles les implications politiques en matière de construction de la nation ?

Une première situation peut être qualifiée d'"État unitaire", où la polarisation et la ségrégation sont faibles. Les exemples incluent, parmi beaucoup d'autres, l'Allemagne et le Japon. Alors qu'en moyenne dans ces pays une identité nationale se forge plus facilement et qu'un conflit sécessionniste est a priori moins probable, il existe un risque de nationalisme agressif en l'absence d'institutions démocratiques. Il est frappant de constater que de nombreux mouvements fascistes des années 1930 ont prospéré dans de tels contextes. Cela souligne l'importance cruciale d'avoir des institutions démocratiques solides avec de puissants freins et contrepoids.

La deuxième situation que nous distinguons peut être appelée «l'état de creuset» où la polarisation est importante, mais où les groupes vivent dans une proximité géographique relativement proche. Un cas typique de ceci sont les États-Unis. Dans ce scénario, nous avons souvent observé historiquement beaucoup d'accent sur la promotion d'une identité nationale commune, par exemple à travers le système d'éducation publique. Un enjeu clé dans ce cas est d'encourager une identité inclusive et non discriminatoire qui embrasse les différences.

Enfin, une troisième situation peut être qualifiée de «fédéralisme», lorsqu'un pays présente à la fois des niveaux élevés de polarisation et de ségrégation et qu'il existe un risque de séparatisme violent. Un aperçu clé de la littérature sur les conflits est que les institutions démocratiques de partage du pouvoir peuvent jouer un rôle décisif, comme l'illustre par exemple l'histoire moderne de la Suisse.

Vous avez tiré cinq leçons de votre eBook. Pourquoi ces leçons sont-elles les plus importantes ?

L'eBook donne une multitude d'idées et de leçons. Dans un souci d'espace, il est logique d'en souligner cinq particulièrement importants. Premièrement, la démocratie est l'épine dorsale de l'édification d'une nation durable et pacifique, pour tous les scénarios envisagés. Deuxièmement, le contact intergroupes avec des garanties horizontales d'égalité et de sécurité peut réduire l'animosité intergroupes et promouvoir une société de creuset. Troisièmement, la promotion d'une identité commune positive, inclusive et non discriminatoire, par exemple par le biais de l'éducation, est essentielle dans les sociétés creuses. Quatrièmement, le partage du pouvoir et le fédéralisme sont cruciaux dans les contextes à forte ségrégation. Et enfin et surtout, les interventions militaires unilatérales et l'aide militaire se retournent souvent contre eux en termes d'effet sur les attitudes des populations locales, mais les garanties de sécurité de maintien de la paix de l'ONU contribuent souvent à réduire les conflits.

Comment transformons-nous vos leçons en véritables politiques ?

C'est pourquoi notre livre édité contient 26 chapitres et compte plus de 300 pages ! D'éminents économistes du monde entier discutent dans les différents chapitres du livre les promesses et les écueils d'une série de politiques spécifiques mises en œuvre dans des pays aussi divers que la France, l'Indonésie, l'Allemagne, les États-Unis, le Nigéria, l'Espagne, la Russie, l'Inde, la Chine, le Rwanda, la Croatie, la Turquie ou le Vietnam. Le livre est disponible en libre accès et peut être téléchargé gratuitement sur https://cepr.org/publications/books-and-reports/nation-building-big-lessons-successes-and-failures.