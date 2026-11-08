IDEOLOGIE OFFICIELLE

Des amphis aux tranchées : le Kremlin étend l’endoctrinement à tous ceux qui dépendent de lui (et ils sont nombreux)

Des amphithéâtres universitaires aux entreprises publiques, jusqu’aux anciens combattants envoyés en Ukraine, le Kremlin étend progressivement ses dispositifs d’endoctrinement à de nouvelles catégories de la population russe. Derrière les cours d’histoire patriotique et les programmes de formation des vétérans, l’entourage de Vladimir Poutine poursuit un double objectif : diffuser une idéologie officielle et renforcer le contrôle politique et administratif de la société. Une stratégie pilotée notamment par Sergueï Kirienko, qui pourrait à terme faire de la loyauté envers le régime un critère déterminant de progression sociale et professionnelle.