Dérèglement climatique : les promesses de Joe Biden, tournant ou posture ?

Le président américain Joe Biden lors du sommet virtuel sur le changement climatique le 22 avril 2021 à Washington.

Loïk Le Floch-Prigent est ancien dirigeant de Elf Aquitaine et Gaz de France, et spécialiste des questions d'énergie.

Atlantico : Les États-Unis s'engagent à réduire de 50 à 52 % de leurs émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Est-on dans la posture ou dans un réel engagement qui peut se concrétiser ?

Loïk Le Floch-Prigent : Comme beaucoup de dirigeants, Joe Biden donne une perspective à dix ans avec la certitude qu’il ne sera plus aux commandes à cette date, autrement dit il ne prend pas de risque ! C’est donc clairement une posture, mais elle aura un impact sur la réalité immédiate, c’est-à-dire qu’il va falloir qu’il explique que pendant son mandat il peut réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Compte tenu du gaspillage des ressources naturelles de certains des Etats américains, c’est un chiffre atteignable en fléchant correctement un certain nombre des mesures de son plan de relance. Soit il a lancé ce chiffre sans concertation avec les principaux responsables économiques et industriels et ceux-ci ne feront, eux aussi, que prendre des postures, soit ce sont ces derniers qui lui ont suggéré de faire cette annonce car ils considèrent que c’est leur intérêt, et on peut avoir des surprises ! On va vite savoir quelle est la bonne hypothèse, il est clair que les pétroliers texans ne vont pas être satisfaits, mais on a pu remarquer que, déjà, les grandes compagnies pétrolières changent leur langage sinon leur politique. Il est fort possible qu’après réflexion au sommet de l’appareil des entreprises américaines , il ait été décidé que le « vert » est bon pour le business globalisé et que l’industrie américaine est prête à aller plus vite que toutes les autres pour conserver sa puissance et sa domination mises à mal par la Chine.

On pourrait donc dire que si c’est un caprice d’un Chef d’Etat qui est loin d’avoir un pouvoir absolu, alors on restera dans le discours, mais si il y a une volonté des industriels de trouver de nouvelles sources de revenus et de puissance à travers une économie dite "verte", on va connaitre une réelle transformation. Celle-ci sera loin de satisfaire les idéologues décroissants, mais on en voit les prémisses dans la position ambiguë de beaucoup d’investisseurs dans les énergies nouvelles pour qui c’est d’abord une source de revenus confortables sur une longue période.

Quand Trump est sorti de l’accord de Paris, de nombreux observateurs ont souligné que cette décision serait contrebalancée par l’engagement des États, des métropoles ou des multinationales américaines. Quel est donc le réel impact d’un engagement tel que celui pris par Biden au regard de ceux pris auparavant ?

Loïk Le Floch-Prigent : C’est, bien sûr, la deuxième difficulté ! Non seulement le Président des USA ne commande pas le secteur privé de son pays, mais surtout il est dans un pays Fédéral où chaque Etat a un fonctionnement autonome sur des domaines essentiels. La Californie n’a pas les mêmes objectifs que le Texas, et les grandes métropoles ont leur mot à dire sur les objectifs comme sur les calendriers et la gestion. Donald Trump est sorti officiellement de l’Accord de Paris, mais beaucoup d’Etats américains, d’agglomérations et de multinationales ont continué à considérer que ce qui avait été adopté internationalement était le choix de l’avenir et ont poursuivi leur politique antérieure. De la même façon la partie des acteurs économiques qui avaient applaudi Trump ne va pas se sentir engagée par le revirement de Joe Biden .Ils ne changeront de position que si il apparait que c’est leur intérêt financier.

En supposant que Joe Biden soit un politicien avisé, il doit donc savoir que les actions déjà amorcées par un certain nombre de politiques et de compagnies américaines vont permettre de diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre en quatre ans et ensuite « après moi le déluge » !

Comment devraient agir les différentes administrations pour tenir leurs engagements?

Loïk Le Floch-Prigent : Si les Gafam et autres géants ont décidé d’aller dans la direction d’une diminution des émissions, l’administration n’aura plus qu’à suivre avec le programme de relance qui est en train de se décider à Washington. Nous ne devons pas regarder ce qui arrive aux USA avec notre prisme de République centralisée jacobine, les contre-pouvoirs sont forts et les industriels très influents, en particulier dans le cadre du financement des campagnes électorales. Si certaines entreprises se jettent à corps perdu dans la lutte pour le climat ce n’est pas comme le pensent certains idéologues nationaux pour « sauver la planète » mais pour avoir des marges de manœuvre pour retrouver une position hégémonique que la Chine est en train de leur contester en étant devenu la « fabrique mondiale ». Le seul engagement pris par les USA est celui de maintenir « America First « et s’il faut passer par une transformation profonde de l’appareil industriel, ce sera fait. Dans le zèle permanent de professer la « verdeur » de certains investissements, il ne faut pas voir une conversion profonde à l’écologie ou une volonté de satisfaire Greta Thunberg, mais celle de faire des profits tout en se pliant à ce qui leur apparait comme la mode du moment. Le peuple américain a comme première préoccupation son bien propre et est loin de considérer comme important celui du reste du globe, la doctrine Wilson, celle de Roosevelt et bien d’autres peuvent être célébrées comme favorables à notre développement, mais elles ont, en priorité servi les intérêts américains.

