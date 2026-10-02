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Blurred backgroundLe livre "Démons intérieurs" de Jean-Baptiste Marchais est publié aux éditions Les Lauréats.
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ATLANTI-CULTURE

2 octobre 2026

"Démons intérieurs" de Jean-Baptiste Marchais : un thriller haletant, dense, complexe, efficace et plein de rebondissements

Le livre "Démons intérieurs" de Jean-Baptiste Marchais est publié aux éditions Les Lauréats.

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MOTS-CLES

démons intérieurs , livre , littérature , roman , Jean-Baptiste Marchais , culture , culture tops

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Denis pour Culture-Tops

Philippe Denis est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).