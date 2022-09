Démission de Julien Bayou : EELV sur un toboggan bien plus inquiétant que les atermoiements des insoumis sur la gifle

Après les accusations de son ex-compagne, Julien Bayou a décidé de démissionner de son poste de secrétaire national d'EELV.

Atlantico : Julien Bayou s’est retiré de ses fonctions après une accusation de « violences » par le collectif Relève féministe, précisées comme étant des « violences psychologiques » par Sandrine Rousseau. L’avocate du secrétaire national d’EELV a expliqué que ce dernier ne savait pas de quoi il était accusé et Sandrine Rousseau elle-même a précisé que les faits ne sont pas « pénalement répréhensibles ». Qu’est-ce que cela implique ?

Caroline Valentin : Nous ne savons pas de quels faits il s’agit exactement. Le terme utilisé par Sandrine Rousseau de violences psychologiques peut être rapproché du terme juridique de harcèlement moral entre conjoints, réprimé par l'article 222-33-2-1 du Code pénal. Pour qu’il soit pénalement répréhensible, il faut que le harcèlement moral ait pour objet OU pour effet de porter atteinte à l’intégrité psychologique de la victime. Mais si Sandrine Rousseau dit que ce n’est pas pénalement répréhensible, c’est que cela ne tombe pas là-dedans, donc cela n’a rien à faire devant un juge. Tout ne peut pas passer devant le juge.

Ce que dit le guide de la chancellerie sur les violences morales, c’est que cela peut être une succession d’actes anodins isolément mais dont la succession a pour objet ou pour effet de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de la victime. Cela pose la question de la prise de parole de Sandrine Rousseau. S’il elle estime que ce n’est pas pénalement répréhensible, il n’y a pas vraiment de raison de s’exprimer là-dessus. Pour qu’il y ait violence morale, il faut qu’il y ait une attention, sinon c’est simplement un moment douloureux entre deux personnes qui ne s’aiment plus. Et on a le droit de ne plus s’aimer.

À quel point cela dénote-t-il d’une tendance chez EELV à ce que le collectif agence et régule la sphère privée ?

EELV et notamment Sandrine Rousseau, comme le souligne Jean-François Braunstein dans La religion woke, représentent le mouvement woke. Et le mouvement woke, c’est du stalinisme rose bonbon. Il y a une vraie intention de rééduquer l’homme et de le débarrasser de tout ce qui fait de lui un être passionné, affectif, régi par ses émotions. Devenir civilisé, c’est apprendre à les contrôler, mais pas à les supprimer.

On se souvient du délit de non-partage des tâches ménagères proposé par Sandrine Rousseau. C’est avant tout une volonté de faire un coup de com’ dans les médias. Ils veulent choquer pour qu’on parle d’eux. On se demande s’ils oseraient vraiment faire une proposition de loi en ce sens, pour que par exemple, s’il y a un désaccord entre conjoints sur qui doit vider le lave-vaisselle, la police puisse être saisie. Il faut sans doute distinguer la part de com’ de la part d’idéologie, mais il n’en reste pas moins que cela illustre une forme de stalinisme rose, une volonté de rééduquer. C’est très clair lorsque l’on parle de déconstruire les hommes. Il y a pourtant d’autres façons de faire évoluer les mentalités. Il y a un côté 1984, avec d’ailleurs l’introduction de nouveaux mots du vocabulaire sociétal pour inciter à penser comme eux. C’est aller contre l’intuition, l’enthousiasme ou l’indignation intuitive de ce qui est juste, la common decency. Tout cela à un côté très religieux, voire sectaire, d’où le titre de Braunstein.

À quel point est-ce démocratiquement dangereux ?

Une démocratie libérale est un régime où tout est autorisé, sauf ce qui est interdit. Dans un régime libéral, imposer une interdiction, c’est quelque chose de grave. Néanmoins, si tout le monde votait pour, cela pourrait être démocratiquement introduit. Mais cela reste antidémocratique dans l’esprit. Une enquête indiquait il y a quelques années un rejet du modèle démocratique, mais je doute – si l’on regarde la Suède ou l’Italie – que ce soit en faveur de l’extrême gauche d’EELV, et de l’imposition d’un nouvel ordre moral uniquement sociétal.

À quel point la vie privée est-elle remise en cause ?

Si l’on reprend l’exemple du délit de non-répartition des tâches ménagères, c’est un article pénal qui ferait irruption au sein des foyers. Et cela poserait la question en chaîne de la bienveillance de celui qui va porter plainte à l’encontre de son conjoint pour des affaires de tâches ménagères. En principe, les relations entre les gens ne sont pas gérées par le code pénal, sauf si elles relèvent précisément du pénal. La sphère privée est un endroit, une relation entre deux personnes qui n’est pas publique, et le code pénal n’a pas de raison de s’y immiscer sauf en cas de violences relevant du pénal, l’élément intentionnel étant déterminant.

Y a-t-il d’autres exemples de cette tendance ?

A moindre échelle, on peut se souvenir d’une proposition socialiste pour interdire les bougies parfumées. On peut également mentionner les restrictions Covid qui étaient attentatoires aux libertés individuelles, même si justifiées aux yeux de certains elles étaient jusqu’au-boutistes. Au Canada, Jordan Peterson, professeur de psychologie à Toronto a fait parler de lui car il s’est opposé à la loi C-16, qui devait notamment imposer l’usage d’un pronom personnel neutre pour désigner une personne transgenre ou non binaire. Il estimait qu’imposer de nouveaux mots de la sorte était une tentative de réformer l’esprit. Parfois, il n’y a même pas besoin que cela passe par la loi pour qu’il y ait cette dynamique. Parfois cela part d’un bon sentiment, mais ça n’en reste pas moins du stalinisme rose bonbon.

