Alison Pilnick a repris des études universitaires après avoir obtenu son diplôme et travaillé comme pharmacienne, et son expérience dans le domaine de la santé continue d'alimenter ses recherches. Elle étudie les interactions entre les professionnels de la santé et des services sociaux et leurs clients dans un large éventail de contextes, dans le but de produire des résultats de recherche fondés sur des sciences sociales de haute qualité qui ont un impact pratique réel sur la conception et la prestation des soins de santé.