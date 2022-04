Découvrons un affreux islamophobe du XIXe siècle ! 

Portrait colorisé de Gustave Flaubert. Photographie d’Etienne Carjat, 1860.

Pour répondre à cette question nous avons fait des recherches fouillées sur le site de Zemmour. Sur celui de Marine Le Pen. Et même sur ceux de différentes officines identitaires.



Tout ce que nous avons trouvé ce sont des propos mollassons et soporifiques critiquant le port du voile. Il nous a donc fallu chercher ailleurs et nous avons trouvé : le texte date de 1878.



Citons-le de façon complète. « Je demande au nom de l’humanité à ce que l’on broie la « pierre noire pour en jeter les cendres au vent, qu’on détruise La Mecque et qu’on souille la tombe de Mahomet. Ainsi serait tempéré le fanatisme ».



Il y avait au XIXe siècle une liberté de ton et d’invective dont on n’a pas l’idée aujourd’hui. Le terme « islamophobe » n’avait pas encore été inventé. Aujourd’hui, il existe et sert à montrer du doigt ceux qui piétinent l’islam.



Mais de qui donc s’agit-il ? Celui qui a écrit ces lignes affreuses est l’auteur de Madame Bovary, de L’Education sentimentale et de quelques autres chefs-d’œuvre. On peut penser que l’homme qui a écrit ces textes magnifiques ne peut être absolument mauvais. Ses livres figurent dans toutes les bibliothèques de France. A l’heure où l’on déboulonne les statues, on peut aussi brûler des livres non ?



Nous avons chez nous les œuvres complètes de cet auteur. Y compris sa correspondance. La citation figure dans une lettre qu’il a adressée à une amie Madame Roger de Genet. Et nous sommes persuadé qu’après avoir pris connaissance de cette missive infâme, elle a pris la route pour Istanbul afin de rejoindre le harem du sultan.

