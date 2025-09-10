Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Tribunesil y a 3 heures
Responsabilités partagées

Débloquons tout ! Nous sommes tous responsables et devons tous contribuer au Grand Sursaut

Le vote de défiance pointe des fautes réelles au sommet, mais la responsabilité est plus large: pendant des décennies, nous avons réclamé plus d’État sans accepter l’addition, jusqu’à voir les intérêts de la dette dépasser l’éducation. La démocratie exige des citoyens éclairés et des élus lucides. Plutôt que rejouer le procès des uns et des autres, il faut débloquer: rationaliser la dépense, investir dans les priorités stratégiques, élargir équitablement les recettes et engager un sursaut de réconciliation nationale pour une République à la fois unie et efficace.

avec Gérard Mermet
author imageGérard Mermet

Gérard Mermet est sociologue, directeur du cabinet d’études et de conseil Francoscopie. Ses derniers ouvrages parus sont : Francoscopie 2030 (Nous, aujourd’hui et demain), Larousse, 2018. Réinventons l'Avenir (Pour un Grand Pacte de Solidarité post-Covid), l'Archipel, 2021. Le Contrat vital (Pour un monde moral et durable), Empreinte Temps présent, 2022. L'Avenir est en NOUS ! (Avant qu'il soit trop tard), JDH Éditions, 2024.

