Margaret E. Kosal, ancienne conseillère pour la science et la technologie au Bureau du secrétaire à la Défense, est une experte des questions de défense chimique, biologique et nucléaire, de la technologie militaire et des technologies émergentes ayant des implications en matière de sécurité. Ses recherches portent sur l'intersection de la technologie, de la stratégie et de la gouvernance, souvent dans les domaines des armes de destruction massive et des technologies émergentes ayant des implications en matière de sécurité.