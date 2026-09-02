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Blurred backgroundCette photo de la NASA montre le rover martien Perseverance réalisant un « selfie » avec l'hélicoptère Ingenuity, le 6 avril 2021
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2 septembre 2026

De nombreuses missions spatiales recherchent une vie extraterrestre mais sommes-nous prêts à y faire face si elles y parviennent ?

Les microbes venus de l'espace ont nourri les intrigues d'œuvres de science-fiction incontournables telles que Project Hail Mary et Le Mystère Andromède. Toutefois, avec la multiplication annuelle des missions spatiales, la découverte d'une vie extraterrestre sous forme microbienne devient de plus en plus plausible.

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MOTS-CLES

vie extraterrestre , mission spatiale , astronomie , microbes , vie microbienne

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Margaret E. Kosal

Margaret E. Kosal, ancienne conseillère pour la science et la technologie au Bureau du secrétaire à la Défense, est une experte des questions de défense chimique, biologique et nucléaire, de la technologie militaire et des technologies émergentes ayant des implications en matière de sécurité. Ses recherches portent sur l'intersection de la technologie, de la stratégie et de la gouvernance, souvent dans les domaines des armes de destruction massive et des technologies émergentes ayant des implications en matière de sécurité.

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Dayana Alagirova

Dayana Alagirova est chercheuse en sécurité spatiale et doctorante de deuxième année à la Sam Nunn School of International Affairs du Georgia Institute of Technology. Ses recherches portent sur la manière dont les États émettent des signaux, élaborent des stratégies de gouvernance et gèrent les risques d'escalade dans l'espace avant l'instauration de normes contraignantes ; elle s'intéresse plus particulièrement au comportement stratégique de la Russie, à l'exploration cislunaire et à la dynamique des puissances moyennes dans la politique spatiale eurasienne, dans un contexte de rivalité entre grandes puissances.

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Karryl Kim Sagun Trajano

Le Dr Karryl Kim Sagun Trajano est chercheuse au sein du programme « Future Issues and Technology » (FIT) de la S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), rattachée à la Nanyang Technological University (NTU) de Singapour. Ses travaux se situent à l'intersection des technologies émergentes et des politiques publiques ; elle se concentre notamment sur l'intelligence artificielle, le spatial, les technologies quantiques, l'énergie et les biotechnologies, ainsi que sur leurs implications en matière de sécurité, de gouvernance et de stabilité stratégique.

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