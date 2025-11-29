POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le pape Léon XIV. (Image d'illustration)

Le pape Léon XIV. (Image d'illustration)

© TIZIANA FABI / AFP

L’ORIENT, CŒUR DU PONTIFICAT

29 novembre 2025

De Léon XIII à Léon XIV, les enjeux de l’Orient

Léon XIV inaugure le premier voyage de son pontificat dans un Orient en feu et en détresse. À près de deux siècles d’intervalle, son prédécesseur Léon XIII a dû affronter des défis similaires.

Photo of Jean-Baptiste Noé
Jean-Baptiste Noé Go to Jean-Baptiste Noé page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

religion , le pape , léon XIV , Vatican , Léon XIII , orient , enjeux , Syrie , Palestine , Liban , Turquie

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Baptiste Noé image
Jean-Baptiste Noé
Historien, spécialiste de l’histoire du christianisme

Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de la revue de géopolitique Conflits. 

Il est auteur notamment de : La Révolte fiscale. L'impôt : histoire, théorie et avatars (Calmann-Lévy, 2019) et Géopolitique du Vatican. La puissance de l'influence (Puf, 2015)

Populaires

1Des impôts trop lourds et trop complexes : et si les changements attendus par les Français n’avaient finalement pas grand-chose à voir avec les obsessions de Piketty ou de Zucman ?
2Ces chiffres et graphiques qui soulignent l’incroyable violence de l’effondrement économique allemand
3En Allemagne, la réforme des retraites plonge la coalition de Friedrich Mertz dans la crise
4Le trou de la couche d’ozone a quasi disparu et voila comment le monde y est parvenu
5Des scientifiques dévoilent à quoi ressembleront les Occidentaux moyens en 2050 et ça fait peur
6Houria Bouteldja (Indigènes de la République) : « Si nous sommes homophobes et antisémites, c’est la faute du colonialisme »
7Poutine durcit sa ligne : ultimatum à Kyiv et promesse d’apaisement envers l’Europe