Le pape Léon XIV. (Image d'illustration)
© TIZIANA FABI / AFP
L’ORIENT, CŒUR DU PONTIFICAT
29 novembre 2025
De Léon XIII à Léon XIV, les enjeux de l’Orient
Léon XIV inaugure le premier voyage de son pontificat dans un Orient en feu et en détresse. À près de deux siècles d’intervalle, son prédécesseur Léon XIII a dû affronter des défis similaires.
4 min de lecture
MOTS-CLESreligion , le pape , léon XIV , Vatican , Léon XIII , orient , enjeux , Syrie , Palestine , Liban , Turquie
THEMATIQUESReligion
Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de la revue de géopolitique Conflits.
Il est auteur notamment de : La Révolte fiscale. L'impôt : histoire, théorie et avatars (Calmann-Lévy, 2019) et Géopolitique du Vatican. La puissance de l'influence (Puf, 2015)
Populaires
Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de la revue de géopolitique Conflits.
Il est auteur notamment de : La Révolte fiscale. L'impôt : histoire, théorie et avatars (Calmann-Lévy, 2019) et Géopolitique du Vatican. La puissance de l'influence (Puf, 2015)