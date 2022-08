De l’abus du mot « présumé »…

Hadi Matar, l’homme qui a poignardé à deux reprises Salman Rushdie, est présenté comme « un agresseur présumé » dans les médias.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’homme qui a poignardé à deux reprises Salman Rushdie est présenté comme « un agresseur présumé ». Et ça a été le cas ici même car on a repris une dépêche de l’Agence France Presse. Il a été arrêté le couteau à la main mais il reste « un agresseur présumé ». Nous nous permettons de présumer que cette expression dans ce cas précis est totalement vide de sens. Certes, selon la loi, tout prévenu est présumé innocent jusqu’à son éventuelle condamnation.

Mais quand un homme assassine ne peut-on pas l’appeler un assassin ? Et quand un violeur est arrêté après un viol ne peut-on pas le designer comme un violeur ? Il y a 48 heures, nous avons fauté en parlant du « violeur algérien du Pont Louis-Philippe ». Grande est notre faute : nous aurions dû écrire « présumé violeur ». Et avant toute chose et surtout « présumé algérien ».

Le mot « présumé » a l’inestimable avantage de s’accommoder à toutes les sauces. Ainsi Sandrine Rousseau est « présumée » intelligente. Ainsi Macron est « présumé » aimer les pauvres. Ainsi Mélenchon est « présumé » raffoler d’Israël et des Etats-Unis.

Cet article est « présumé objectif ». En réalité, il est totalement subjectif !

