CULTURE TOPS
6 juin 2026
"D’autres printemps" de Virginie Grimaldi : voyage en Italie au cœur d’un secret de famille
Un roman attachant et poignant Flammarion Parution en mai 2026 350 pages 20.90€
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
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