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Blurred background"D'autres printemps" de Virginie Grimaldi
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CULTURE TOPS

6 juin 2026

"D’autres printemps" de Virginie Grimaldi : voyage en Italie au cœur d’un secret de famille

Un roman attachant et poignant Flammarion Parution en mai 2026 350 pages 20.90€

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MOTS-CLES

Culture-Tops , Littérature , roman , Virginie Grimaldi , critique littéraire

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 