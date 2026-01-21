©
La vue aérienne d'un centre de données Amazon Web Services le 17 juillet 2024 à Stone Ridge, en Virginie. (Image d'illustration)
PROSPECTIVE SOUS TENSION
21 janvier 2026
Data centers : l’Ademe se livre une nouvelle fois à une prospective de consommation d’énergie sans aucune rigueur scientifique
Les projections de l’ADEME sur l’explosion future de la consommation des data centers interrogent autant par leurs chiffres que par leurs hypothèses. Pour Julien Pillot et Pierre Beyssac, ces scénarios pèchent par un pessimisme méthodologique, une surestimation des usages de l’IA et une sous-évaluation des gains d’efficacité technologique. À force de noircir le tableau, la prospective risque surtout de fausser le débat public.
THEMATIQUESTech & IA
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
