Les data centers consomment déjà l’équivalent énergétique de petits pays, et la tendance n’est pas près de ralentir.
Les data centers consomment déjà l’équivalent énergétique de petits pays, et la tendance n’est pas près de ralentir. © DAMIEN MEYER / AFP
Défi de taille

Data centers et transition énergétique : l’infrastructure invisible qui met nos choix à l’épreuve

On les croise sans les voir. De grands hangars sans fenêtres, souvent plantés à la périphérie des villes, avec pour seule signature un bruit sourd de ventilateurs. Les data centers, ces entrepôts numériques, n’ont rien de spectaculaire. Pourtant, sans eux, plus rien ne fonctionnerait : ni nos courriels, ni nos applications bancaires, ni nos services publics en ligne, ni les promesses de l’intelligence artificielle. Tout passe par ces machines silencieuses qui stockent, traitent et distribuent la donnée.

avec Jean Langlois-BerthelotetChristophe Gaie
author imageJean Langlois-Berthelot

Jean Langlois-Berthelot est docteur en mathématiques appliquées et chef de division au sein de l'armée de Terre. Il a été conseiller auprès de plusieurs directeurs d'administrations centrales sur des postes opérationnels avant de fonder puis diriger dès 2020 l'entreprise System Risk Assessment and Technologies et a travaillé, dans ce cadre, avec de nombreux laboratoires de recherche sous tutelle DGA.

author imageChristophe Gaie

Christophe Gaie est chef de division ingénierie et innovation numérique au sein des services du Premier Ministre. Précédemment, il a été chef de bureau des applications numériques au Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines (CISIRH).

