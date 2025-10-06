Défi de taille

Data centers et transition énergétique : l’infrastructure invisible qui met nos choix à l’épreuve

On les croise sans les voir. De grands hangars sans fenêtres, souvent plantés à la périphérie des villes, avec pour seule signature un bruit sourd de ventilateurs. Les data centers, ces entrepôts numériques, n’ont rien de spectaculaire. Pourtant, sans eux, plus rien ne fonctionnerait : ni nos courriels, ni nos applications bancaires, ni nos services publics en ligne, ni les promesses de l’intelligence artificielle. Tout passe par ces machines silencieuses qui stockent, traitent et distribuent la donnée.