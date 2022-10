Crise énergétique : renoncer à l’heure d’hiver pourrait permettre des milliards d’économies à l’Europe

Renoncer à l’heure d’hiver pourrait permettre des milliards d’économies en Europe.

Aoife M. Foley est une ingénieure irlandaise et Professeure d'ingénierie des systèmes énergétiques à l'école d'ingénierie mécanique et aérospatiale de l'université Queen's de Belfast. Aoife Foley est également la rédactrice en chef de Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Atlantico : Ce week-end, comme chaque année, a lieu le changement d’heure et le passage à l'heure d'hiver. Dans votre étude, vous avez estimé le coût économique et environnemental de cette pratique en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles. Quels sont-ils ?

Aoife Foley : Mon étude porte sur les consommateurs de logements résidentiels à travers le Royaume-Uni et l'Irlande. Les économies d'énergie et d'émissions dépendent du taux unitaire, qui varie de 200 à 400 livres/euros en plus ou en moins, selon le type de compteur, les modalités de paiement avec le fournisseur d'électricité au détail et les tarifs unitaires en vigueur en octobre 2022 (c'est-à-dire heures pleines/heures creuses/flexi/standard/économie 5, 7 ou 10), mais à l'exclusion des frais de transmission et de distribution, des obligations de service public ou des frais environnementaux et de la TVA, car ceux-ci varient selon la juridiction.

En République d'Irlande, le changement d’heure, le passage à l'heure d'hiver, peut permettre d'économiser jusqu'à 0,269 TWh (ce qui équivaut à environ 91,72 millions d'euros) pour environ 1,8 million de clients résidentiels en République d'Irlande, ou jusqu'à 4,28 TWh (ce qui équivaut à 1,2 milliard de livres sterling à 2,23 milliards de livres sterling) pour environ 28 millions de clients résidentiels. Cela pourrait permettre de réduire les émissions de carbone d'environ 3 %. Les émissions varient en fonction de la composition du portefeuille de production dans chaque juridiction, c'est-à-dire le pourcentage d'énergie éolienne, de charbon et de gaz et, dans le cas de la Grande-Bretagne, d'énergie nucléaire et d'une partie de l'énergie solaire également.

Nous avons calculé les "économies" et les "émissions" en examinant une maison type de 3 lits au Royaume-Uni et en République d'Irlande, en tenant compte de la cote énergétique du bâtiment pour refléter l'isolation/la qualité de la construction, le type d'appareils ménagers et les heures, les minutes et le moment d'utilisation (le week-end et la semaine). Nous avons ensuite ajusté la demande énergétique d'hiver/automne pour tenir compte d'une heure supplémentaire de lumière du jour le soir, lorsque la demande est la plus élevée sur le réseau, généralement entre 16 heures et 19 heures. Grâce à cette lumière du jour supplémentaire, l'augmentation de la consommation domestique a entraîné une réduction de la demande d'environ 15 à 20 minutes. Nous allons envisager de rendre l'analyse plus granulaire et d'inclure le chauffage central (domestique) au gaz naturel et au fioul.

Pourquoi la suppression du changement d'heure, du passage de l'heure d'été à l'heure d'iver, nous permettrait-elle de réaliser des économies d'énergie et d'argent au niveau mondial ?

Je pense que cela varie en fonction de la durée du jour et de la température, de la saison et de l’hémisphère nord ou sud. Dans certaines régions, les charges de climatisation et de chauffage sont beaucoup plus élevées et plus longues. Cela nécessiterait une analyse plus approfondie.

Dans le contexte de la crise énergétique que nous connaissons actuellement, serait-il rationnel pour l'Europe d'abandonner le changement d’heure ce week-end ?

Ce sujet a fait l'objet de vifs débats en Europe. J'ai cru comprendre que l'UE, après de nombreuses discussions, a laissé les États membres libres de décider en fonction des lignes de temps GMT, CET et EET. Il y a des avantages et des inconvénients, mais il pourrait être intéressant de réexaminer la question. Les experts semblent citer de nombreuses études différentes menées dans des lieux très variés, avec des groupes d'étude et des cohortes de taille limitée (santé mentale, troubles affectifs saisonniers, habitudes de sommeil/rythmes circadiens, niveaux de sérotonine, problèmes de santé sous-jacents), statistiques d'accidents, travail dans les exploitations agricoles, les usines, les mines, les écoliers, etc. et raisons de l'obscurité, des horaires de travail, de l’éclairage des rues, de l’état des routes, des travaux, des pistes, des transports publics, etc. Certaines études sont un peu vieilles, puisque nous sommes maintenant dans l’après Covid. L'accord et la cohérence de tous les travaux ne sont pas clairs et je pense que le jury n'a pas été consulté en dehors des croyances personnelles et émotives et que l'heure d'été est spécifique à une région, un lieu de vie, un lieu de travail, des conditions de santé et des besoins énergétiques.

L'heure d'hiver a-t-elle encore une justification aujourd'hui ?

Tous les experts semblent, d'après mes recherches et mon examen, avoir des opinions différentes sur cette question. Je pense que ce projet mérite une analyse et une enquête plus approfondies et sérieuses, compte tenu des enjeux sur le plan de l’énergie et des émissions, etc. Nous n'avons plus besoin de remonter manuellement une horloge. Nous avons maintenant des horloges automatiques et numériques. Mais cela prendrait du temps à examiner et à mettre en œuvre.

Comment expliquer la persistance de cette habitude ? Pourquoi les Européens ne sont-ils pas motivés pour s'en débarrasser ?

Celles et ceux qui expérimentent des soirées plus sombres en hiver aimeraient juste avoir un peu de lumière le soir en rentrant du travail ou de l'école. Mais une chose est sûre, nous vivons très différemment aujourd'hui en Europe de ce que nous vivions il y a 100 ans. De manière anecdotique, il semble y avoir beaucoup d'opinions et de mythes sur cette habitude.