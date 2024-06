Crise de l’Euro, pression des marchés, appauvrissement… : le programme du RN, quel risque économique sur une échelle de 1 à 10 ?

Marine Le Pen et Jordan Bardella à Paris, le 9 juin 2024.

Hervé Juvin, économiste, essayiste, député européen (RN) et Conseiller régional des Pays de la Loire, a notamment publié L'Occident mondialisé. Controverse sur la culture planétaire (avec Gilles Lipovetsky, Grasset, 2010), La Grande Séparation. Pour une écologie des civilisations (Gallimard, 2013) et Le gouvernement du désir (Gallimard, 2016).

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

Atlantico : Quelle est la réalité du programme économique du RN et de ses mesures économiques ?

Jean-Luc Demarty : Curieusement le RN et les partisans de l’union des droites ne parlent plus du programme économique du RN que Jordan Bardella a soigneusement caché pendant la campagne des élections européennes. Ce programme ressemble curieusement au programme économique de la gauche en 1981, aux questions d’immigration près.

L’Institut Montaigne, au sérieux reconnu, chiffre les dépenses supplémentaires à 120 milliards d’Euros et les recettes supplémentaires à 18 milliards d’Euros, soit un déficit additionnel de 102 milliards d’Euros. Cela ajouterait plus de 3 % du PIB au déficit déjà calamiteux de la France qui va déjà dépasser 5 % en 2024. Il est particulièrement savoureux de voir Marine Le Pen critiquer à juste titre le mauvais bilan en la matière de la majorité sortante alors qu’elle s’apprête à accroître le déficit de plus de 50 %.

Elle fait croire à ses électeurs qu’il y aurait des dizaines de milliards d’Euros d’économies potentielles à attendre du durcissement de l’immigration et de la lutte contre la fraude, alors que tout au plus une dizaine de milliards d’Euros sont laborieusement à attendre. Le pire de la démagogie est certainement le retour à la retraite à 60 ans sous une forme ou sous une autre avec 40 annuités, alors que la réformette de 2023 est déjà très insuffisante. Rappelons que 60 ans de 1982 sont équivalents à 67 ans d’aujourd’hui puisque l’espérance de vie s’est accrue de 7 ans depuis cette date. Les Français sont déjà parmi ceux qui travaillent le moins en Europe dans l’année et tout au long de la vie, 15 % de moins pour les salariés à temps complet tout au long de la vie que les Allemands qui ne travaillent déjà pas tant que cela.

Le RN laisse aussi miroiter une augmentation du pouvoir d’achat alors que celui-ci a progressé de 5,7% depuis 2020 avec une productivité en baisse de 6%. Dans une économie saine les gains de pouvoir d’achat ne peuvent résulter que des gains de productivité. S’il est vrai que les bas salaires sont insuffisants, cela résulte de l’insuffisante valeur accordée au travail et à l’assistanat généralisé que le RN ne fait rien pour remettre en cause. Son refus de voter les 15 heures mensuelles obligatoires d’activité pour les bénéficiaires du RSA en témoigne.

En résumé c’est de l’économie vaudou. Il est incroyable que les médias partisans de l’union des droites, à l’inculture économique abyssale, glosent doctement sur l’accroissement de la crédibilité du RN due au ralliement solitaire d’Eric Ciotti.

Si le RN arrive au pouvoir le 8 juillet prochain, il y a deux hypothèses : ou bien Jordan Bardella et Marine Le Pen n’ont pas l’intention de mettre en œuvre leur programme économique et ils mentent aux Français, ou bien ils le mettent en œuvre et la France entrera dans une crise économique profonde qui s’ajoutera à la crise politique. Les marchés attaqueront immédiatement la France. Cela a déjà commencé. Les taux d’intérêt flamberont. La France devra payer d’énormes montants d’intérêts supplémentaires. Le déficit extérieur, déjà de 100 milliards d’Euros, explosera. On pourrait même arriver à une situation où la France n’arriverait plus à se financer et deviendrait une nouvelle Grèce. Un tel gouvernement serait probablement vite balayé. Peut-être est-ce le prix à payer pour enfin réformer la France dans le sang, la sueur et les larmes. Ce serait perdre beaucoup de temps et surtout prendre un risque énorme d’une situation irrécupérable, surtout si les effets sur la dépréciation de l’Euro étaient considérables et mettaient en cause son existence même, ce qui pourrait conduire à la sortie de la France de l’UE ou à son implosion, un des objectifs de Poutine.

Don Diego de la Vega : C'est un programme assez fort, à l'instar des autres programmes politiques en France, qui se résume en quelques feuillets. Pour être courtois, c'est un programme dysfonctionnel, avec une forte orientation mercantiliste et protectionniste. Bien que moins marqué qu'il y a 40 ans pour un parti de la même famille politique, il conserve néanmoins un important penchant mercantiliste et protectionniste. On pourrait le qualifier de néo-poujadiste, rebrandé dans une veine souverainiste et industrialiste qui est actuellement en vogue.

Ce programme n'est pas fondamentalement différent de ceux proposés par Biden et Trump, prônant la relocalisation des industries, une tendance très populaire. Il repose essentiellement sur des illusions romantiques.