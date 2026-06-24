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Des employés installent des panneaux solaires sur le chantier d'une centrale solaire de l'entreprise Jpee, un fournisseur français d'équipements d'énergie solaire, à Pessac, près de Bordeaux, le 15 novembre 2022.
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TURBULENCES

24 juin 2026

Crash en vue ? Canicule + production massive de renouvelables = sérieux problème pour nos réseaux électriques

L’essor massif du solaire plonge le réseau électrique dans une zone de turbulences inédite : entre prix négatifs, instabilité technique et menaces d'un incident systémique européen, la France vacille sous le poids d'une transition mal maîtrisée.

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MOTS-CLES

énergies renouvelables , panneaux solaires , énergie , canicule , fortes chaleurs , réseaux électriques

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
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Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.

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François-Marie Bréon

François-Marie Bréon est chercheur physicien au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il a participé à la rédaction du 5ème rapport du GIEC. Il est spécialiste de l'utilisation des données satellitaires pour comprendre le climat de la Terre. François-Marie Bréon est aussi porte-parole de l'Association française pour l'information scientifique (Afis).

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