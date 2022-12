Un patient touché par la Covid-19 au Royaume-Uni.

L'épidémiologiste et Médecin-chef pour l'Angleterre, Chris Whitty, a révélé que la Grande-Bretagne était confrontée à une période prolongée de décès excessifs non causés par la Covid-19 mais liés aux conséquences de la mauvaise gestion de la crise sanitaire, notamment à cause de la saturation hospitalière.

Atlantico : Selon Chris Whitty, la Grande-Bretagne fait face à une «période prolongée» de décès excessifs NON causés par la Covid mais plutôt par une mauvaise gestion. Qu’est-ce que cela signifie ?

Antoine Flahault : Chris Whitty n’est pas un de ces chercheurs complotistes en quête de notoriété, il est Chief Medical Officer, une fonction qui n’a pas véritablement son équivalent en France, disons qu’il est à mi-chemin entre Jérôme Salomon, Directeur Général de la Santé et Brigitte Autran, Présidente du COVARS, c’est à dire une personnalité tout à fait respectable et informée. S’il manifeste ses craintes aujourd’hui sur les conséquences collatérales de la pandémie et de sa gestion passée au Royaume-Uni, c’est sur la base de données solides qui lui ont été communiquées. Nous savons depuis le début de cette pandémie que le Royaume-Uni dispose des meilleures données en Europe sur ces sujets. J’aurais donc tendance à l’écouter avec attention et à penser que l’approche qu’il préconise, qui consiste à faire un premier retour d’expérience sur la gestion de la pandémie dans son pays, cette approche pourrait être en grande partie transposable à d’autres pays d’Europe continentale. Chris Whitty ne fustige pas la mauvaise gestion de la pandémie pour blâmer les équipes en charge à l’époque, mais plutôt pour essayer de mieux tirer les leçons de la pandémie si d’aventure une nouvelle crise sanitaire de cette ampleur devait se reproduire. La saturation des hôpitaux a été plutôt plus importante au Royaume-Uni qu’ailleurs en Europe du fait, en grande partie, de sa gestion assez tardive des deux premières vagues de Covid-19 en 2020. Tout cela a contribué à des excès de mortalité hors-Covid visibles sur les données britanniques.

Avons nous des éléments montrant que le même phénomène a lieu en France ?

Je n’ai pas vu de données similaires en France à ce jour mais il serait utile de disposer d’analyses de ce type et surtout d’entreprendre un retour d’expérience indispensable pour tirer les leçons de cette pandémie.

Cette surmortalité est-elle imputable au(x) gouvernement(s) ayant mal géré la situation ? Si oui, dans quelle mesure sont-ils coupables ?

Encore une fois, on voit moins dans la démarche du Médecin Chef du Royaume-Uni la volonté de rechercher des coupables, mais davantage une analyse du retour d’expérience passée pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Si l’on compare les politiques publiques, par exemple entre le Danemark qui a confiné le 11 mars 2020 après avoir enregistré son premier décès du Covid, le Royaume-Uni de Boris Johnson a attendu 335 décès pour confiner son pays, douze jours plus tard, le 23 mars. La gestion des épidémies ressemble à celle des incendies, chaque jour compte, tout retard peu coûter très cher en vies humaines. La tension hospitalière et la mortalité britanniques par Covid-19 ont été beaucoup plus lourdes qu’au Danemark. Si le Royaume-Uni avait eu les mêmes taux de mortalité que celui des Danois, c’est plus de 125 000 morts du Covid que le gouvernement de Boris Johnson aurait pu éviter depuis le début de la pandémie. On apprend aujourd’hui que la mortalité indirecte, collatérale a été aussi fortement augmentée car cette gestion réactive, tardive a généré une saturation hospitalière nécessitant de reporter les soins non urgents - mais importants - avec des pertes de chances dommageables aux autres patients.

Cette vague de surmortalité est-elle inévitable ? Si non, comment inverser le cours des choses ?

Malheureusement, certains dégâts collatéraux causés par la gestion de la pandémie auront été irréparables. Un stent que l’on aura omis de poser dans les 90 minutes suivant le diagnostic d’infarctus du myocarde, une thrombolyse que l’on n’aura pas pu faire à temps lors d’un accident vasculaire cérébral, un cancer que l’on n’aura pas dépisté à temps ou que l’on aura laissé évoluer en raison de la saturation du système de santé, voici trois exemples aux conséquences malheureusement irréparables. Trois exemples où la surmortalité aurait pu être évitable si l’on avait su protéger les filières de soins correspondantes en dépit de la pandémie. C’est justement pour éviter cette surmortalité collatérale, non due directement au Covid, que Chris Whitty tire sur la sonnette. Si de nouvelles vagues ou de nouvelles crises sanitaires devaient générer une saturation hospitalière, la gestion de cette tension devrait alors veiller à mieux respecter les filières de soins les plus sensibles.