Covid-19, le scénario noir : et si c’était parti pour durer... des années (avec des milliers de morts chaque année) ?

Claude-Alexandre Gustave : L’étude parue dans Nature présente un algorithme regroupant les différents scénarios possible pour le futur de cette pandémie (cf. ci-dessous). Parmi ceux-ci, certains peuvent d’ores-et-déjà être écartés. Reprenons cet algorithme item par item.

La branche droite de l’algorithme suit l’hypothèse d’une immunité (naturelle ou vaccinale) pérenne, associée à un virus qui n’évolue pas et ne parvient pas à échapper à notre système immunitaire. La conclusion étant alors une éradication prochaine ou des récidives possibles si un réservoir animal persistait. Ces 2 premiers scénarii sont d’ores-et-déjà écartés pour deux raisons :

Notre immunité n’est pas pérenne. L’immunité contre les Coronavirus endémiques humains (hCoV), responsables du rhume commun ou de pneumonies virales, n’est pas pérenne et peut nous laisser contracter 2 à 3 infections par le même hCoV chaque année. Il n’est donc pas exclu que le même phénomène ne soit observé avec SARS-CoV-2 et la COVID. On sait que la réponse immunitaire humorale (anticorps) et cellulaire (lymphocytes T) spécifique de SARS-CoV-2 persiste au moins 6 à 8 mois après l’infection. Cependant, on ne connaît toujours pas les « corrélats de protection », c’est-à-dire le niveau de réponse immunitaire associée à une protection clinique contre la maladie ou contre ses formes graves. Pour le virus SARS-CoV (apparu en 2003), on sait que la réponse cellulaire (lymphocyte T) est toujours détectable chez les survivants 17 ans après leur infection. Cependant, on ne sait absolument pas si cette réponse les protégerait d’un SRAS sévère ou fatal en cas de réinfection. Pour SARS-CoV-2, on sait déjà que les réinfections sont possibles. Avant l’apparition des nouveaux variants, plusieurs cas de réinfections avaient été publiés toujours dans un délai de 3 à 6 mois après la primo-infection. Ces cas semblent rares sur la base de la littérature scientifique mais c’est une illusion liée à une limitation intrinsèque à leur documentation : selon l’OMS, seuls 10% des infections par SARS-CoV-2 sont détectées au niveau mondial (en France, nous en détectons plutôt 30%). Pour documenter une réinfection, il faut détecter l’infection à chaque épisode ; la probabilité d’y parvenir est donc très faible (d’autant plus si l’un des épisodes est asymptomatique). Puis il faut également séquencer le virus à chaque épisode pour exclure une persistance/réactivation virale. Là encore, les ressources sont très limitées (en France, nous séquençons en moyenne 1 échantillon positif sur 1000). Dans ces conditions, il est donc probable que les réinfections soient très fortement sous-documentées. Le virus n’est pas stable, il évolue et parvient à échapper au moins partiellement à notre immunité. Depuis quelques mois, les variants préoccupants s’accumulent comme le B.1.1.7 britannique, B.1.351 sud-africain, B.1.1.28 brésilien (P.1 à Manaus ou P.2 à Rio), B.1.427/429 californien, , ou encore plus récemment le variant philippin B.1.1.28-Ph qui cumule plusieurs des mutations des variants précédents. Plusieurs de ces variants portent des mutations associées à une transmissibilité accrue (N501Y, P681H…) ou associée à un échappement immunitaire (E484K, L452R, N439K…). Cet échappement immunitaire est clairement observé sur le plan humoral (anticorps), qu’il s’agisse de l’immunité acquise après infection, ou après vaccination, avec des réductions de neutralisation virale allant de 67 à >90%. Il est plus difficile d’anticiper l’échappement immunitaire vis-à-vis de l’immunité cellulaire car les épitopes (les cibles) ne sont pas les mêmes que pour l’immunité par anticorps.

Les branches gauche et centrale de l’algorithme se rejoignent sur une question clé : est-ce que le vaccin bloque la transmission virale ? Là encore, on dispose de données permettant d’écarter certains scénarii. Tout d’abord les connaissances générales en virologie et immunologie. SARS-CoV-2 est un vaccin à transmission respiratoire ET avec un foyer infectieux principalement ORL et pulmonaire. Face à un tel virus, il est impossible qu’un vaccin systémique (injectable) puisse bloquer sa transmission. Le Pr. KRAMMER (virologue et vaccinologue) le rappelait il y a quelques mois en indiquant que ce type de vaccins induit peu ou pas d’immunité au niveau des muqueuses, et notamment peu ou pas d’anticorps de type IgA sécrétoires au niveau ORL. Ainsi ces vaccins n’induisent pas d’immunité dite « stérilisante » nécessaire au blocage de la transmission virale. Seuls des vaccins vivants atténués (comme pour la rougeole), ou à administration nasale pourraient obtenir une efficacité satisfaisante sur ce point. Deuxièmement, on dispose de données virologiques, chez l’Homme, après vaccination, et à partir d’un suivi virologique systématique. Une étude publiée par l’université d’Oxford à propos du vaccin d’AstraZeneca face au variant britannique B.1.1.7 (désormais majoritaire en Europe), montre que la neutralisation virale est réduite de 89% par rapport aux souches virales qui circulaient en 2020, et ceci s’associe à une réduction de l’efficacité contre la transmission virale à seulement 26,5% ! Tout ce qu’on peut donc attendre de la vaccination sur cette question de la transmission, est uniquement une réduction plus ou moins marquée selon l’efficacité des vaccins et les variants en circulation ; ceci permettrait d’obtenir un R0 <1 plus facilement à l’aide de mesures sanitaires appliquées à l’ensemble de la population, mais ne permettra pas de bloquer la transmission virale. Enfin, reste la question de l’immunité collective. L’absence de blocage de transmission (absence d’immunité stérilisante) rend très peu probable d’atteindre une immunité collective associée à l’arrêt de la circulation virale. A cela s’ajoute la pression des nouveaux variants, plus transmissibles, qui augmente ce seuil d’immunité collective au-delà de 80 à 90% de la population devant être immunisée. La simple impossibilité de vacciner les enfants (pour le moment), et la part de population refusant la vaccination (souvent >20%) empêche mécaniquement d’atteindre ce seuil qui reste d’autre part une chimère.

Ainsi, l’algorithme ci-dessous peut être réduit aux cadres orange et rouge centraux, indiquant que, dans tous les cas, le virus va continuer à circuler, et qu’au mieux, à condition d’avoir des vaccins efficaces, adaptés aux variants, en quantités suffisantes, et disponibles à temps, on pourrait espérer une protection contre les formes sévères de la maladie.

Beaucoup on traduit cela en « il faut vivre avec le virus ». C’est pourtant une grave erreur car en l’état actuel, cela se traduirait par un pays durablement handicapé, avec de multiples pans économiques et activités à l’arrêt sans perspective d’ouverture, et de multiples restrictions durables, pour simplement espérer éviter l’effondrement du système de soins submergé par l’afflux de patient en état grave (sans même parler de la mortalité, et des COVID longues et autres séquelles de la COVID au long cours). A cela s’ajoute la nécessité de déprogrammer toujours plus de soins pour ouvrir de nouvelles capacités d’accueil pour les COVID sévères. Avec une telle approche, on dépend alors totalement de la vaccination et de ses aléas de production, d’approvisionnement… On se rassure alors en évoquant l’adaptation rapide des vaccins à ARNm face aux nouveaux variants. Cela se heurte tout d’abord à une incertitude quant à l’efficacité de ces mises à jour ; puis aux capacités de production qui seraient durablement sous tension maximale et probablement dépassées. Enfin, pour mettre à jour les vaccins, il faut d’abord assurer une surveillance virologique intense pour repérer précocement les nouveaux variants susceptibles d’échapper à l’immunité vaccinale. Et là, l’Occident, à l’exception du Danemark ou du Royaume-Uni, est clairement en grande difficulté puisque les capacités de séquençage virologique sont notoirement insuffisantes. De plus, contrairement à la grippe, nous ne bénéficieront pas d’un décalage saisonnier entre les hémisphères pour anticiper la composition vaccinale. Nous engageons donc une course sans fin, entre les variants d’une part, et l’adaptation vaccinale d’autre part. Comme le rappelait l’OMS via son conseiller scientifique (Dr. Aylward) : « les pays qui misent tout sur la vaccination vont perdre », ou via son directeur du programme d’urgence sanitaire (Dr. Ryan) : « les vaccins seuls ne peuvent pas faire tout le job » .

C’est aussi pour ces raisons que les stratégies de suppression virale (à l’image de ce qui est appliqué en Asie, ou Océanie, ou au Canada, ou en Europe du Nord), restent indispensables pour espérer une sortie de crise tout en protégeant la santé des citoyens, les systèmes de soin ET l’économie. En ce sens, le conseil scientifique indépendant britannique (Independent SAGE) propose une stratégie résumée dans l’iconographie suivante par l’initiative « Simple COVID » :

Réduire initialement l’incidence à moins de 10 cas dépistés pour 100000 habitants, sur 7 jours, associée à un taux de positivité <5% ;

Contrôler les frontières pour éviter les réimportations de cas (via les quarantaines, en hôtel ou milieu médical selon que le test de dépistage est négatif ou positif à l’arrivée) ;

Réagir très précocement, fortement et localement dès la moindre résurgence de cas (via le triptyque tester/tracer/isoler et des cordons sanitaires brefs autour des foyers épidémiques).

Une persistance chronique du virus pourrait prendre plusieurs formes plus ou moins meurtrières et paralysantes pour les pays. Qu’est ce qui ferait fléchir l’évolution de la pandémie vers l’un ou l’autre des scénarios ?