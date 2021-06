Covid-19 : Le gouvernement s’inquiète du variant Delta mais ne fait rien de ce qui pourrait en protéger les Français

Un membre du personnel soignant effectue un prélèvement nasal sur un homme pour effectuer un test Covid-19 dans un centre de test du palais des congrès de Dunkerque, le 23 février 2021.

Atlantico : Quelle est aujourd'hui la réalité de la menace du variant Delta ? Et que sait-on de sa nouvelle mutation en Inde ?

Antoine Flahault : Le variant Delta (autrefois dénommé « indien ») est en train de remporter toutes les compétitions internationales du SARS-CoV-2, notamment contre le variant Alpha (autrefois dénommé « britannique »). Le variant Alpha s’était imposé sur le podium depuis le mois de décembre, en commençant par les premiers tournois qui s’étaient déroulés alors au Royaume-Uni, puis rapidement ceux d’Europe continentale, d’Amérique du Nord, puis d’Inde et du Pacifique. Le variant Delta écrase désormais Alpha à tous les matches qu’il joue dans ces mêmes pays. Si il ne s’impose pas aussi rapidement en Afrique ou en Amérique latine, c’est probablement parce qu’il ne s’est pas encore invité aux compétitions qui s’y déroulent. Car un variant ne peut s’imposer que s’il mène la lutte contre ses concurrent, et donc si on l’y invite, à la faveur d’une brèche dans le contrôle sanitaire aux frontières. Ce fut le cas au Royaume-Uni qui a laissé ouvertes ses frontières avec l’Inde pendant deux semaines en avril alors que la pandémie faisait rage dans le sous-continent et que la plupart des autres pays européens prenaient des mesures d’urgence, l’Australie fermant même ses frontières à ses propres ressortissants venant d’Inde, tellement la menace leur paraissait sérieuse et urgente. Le Portugal à son tour a convié le variant Delta sur son sol. C’était le 29 mai dernier, à Porto, lors de la finale de la ligue des Champions, opposant les deux clubs anglais de Chelsea et Manchester City. Initialement la manifestation sportive devait se dérouler à Istanbul et l’UEFA l’a reprogrammer au Portugal. Elle a entraîné un afflux de plus de 12.000 supporters britanniques venus sans contrôle sanitaire. Et cet événement est possiblement à l’origine du rebond préoccupant que ce seul pays de l’Union Européenne enregistre en ce moment.

Un nouveau variant a été rapporté avoir été identifié dans le Maharasshtra, le Kerala et le Madhya Pradesh, trois Etats de l’Inde. Il est dénommé « Delta Plus », classé par les autorités indiennes « Variant of Concern ou VOC ». Seuls quatre variants sont classés VOC (qui signifie en français « variant préoccupant ») par l’OMS (ceux que l’on appelait sud-africain, brésilien, britannique et indien). Les Indiens proposent donc qu’il y en ait un cinquième désormais, et proposent de le dénommer Delta Plus, car il serait encore plus transmissible que le variant Delta, et parce que sa capacité à mieux s’accrocher aux récepteurs ACE des cellules pulmonaires pourrait le rendre plus virulent, et sa potentielle réduction in vitro de la réponse aux anticorps monoclonaux pourrait faire redouter un échappement immunitaire. Les médias indiens nous ont habitués à une certaine emphase agitant la peur dans la dénomination de leurs variants. Ils avaient caractérisé le variant Delta comme étant un « double mutant » sans que ce soit motivée sur le plan virologique. Il faut donc rester prudent à propos du Delta Plus que l’on ne connaît pas encore suffisamment et s’il ne fait aucun doute que de nouveaux variants émergeront dans le monde, d’Inde ou d’ailleurs, ceux qui seront plus transmissibles viendront à s’imposer dans la compétition internationale. Seront-ils parfois plus virulents (= plus mortels) ? Echapperont-ils à l’efficacité vaccinale ? C’est une possibilité que l’on ne peut pas négliger mais il est encore trop tôt pour le dire concernant ce variant Delta Plus. Il est probablement même un peu prématuré de le classer VOC, attendons les délibérations des experts internationaux de l’OMS.