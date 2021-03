Covid-19 : Et s’il était trop tard pour contenir la 3ème vague avec le confinement ?

Atlantico : Alors que la pandémie a déjà explosé, y a-t-il encore un quelconque avantage à confiner ? N'est-il pas trop tard ?

Philippe Lemoine : On pourrait se dire qu'un confinement même tardif pourrait avoir un effet si on considère que la thèse communément admise que seules les interventions gouvernementales réduisent la transmission du virus. Mais selon moi ce n'est pas vrai. Les confinements peuvent avoir un certain effet mais il est en réalité très compliqué d'en estimer l'impact réel. Certains pays ont confiné et l'incidence a ensuite baissé, mais ça ne signifie pas forcément que le confinement est efficace. Ce qui influence selon moi le plus la dynamique de l'épidémie, ce sont les changements de comportement volontaires des gens. Les gouvernements ont tendance à confiner au moment où les cas explosent. Selon moi, c'est aussi au même moment que les gens, volontairement, vont changer leur comportement par peur, confinement ou pas.

Il ne s'agit pas de dire que les confinements n'ont aucun effet, mais quand on compare les pays qui ont confiné avec ceux qui n'ont pas confiné, on ne voit pas de différence frappante. Qu'il y ait confinement ou pas l'épidémie suit son cours, et quand ça explose cela finit par baisser car, je crois, les gens modifient leur comportement. Ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas d'exemple d'endroit où on n'a pas confiné et où l'épidémie n'a pas reflué bien avant que le seuil de l'immunité collective soit atteint. Regardez la Suède. Si vraiment l'hypothèse que font la plupart des modèles que les confinements sauvent des millions de personnes en Europe était vraie, il y aurait eu beaucoup plus de morts en Suède qu'au Royaume-Uni, que l'on regarde la densité ou pas d'ailleurs. L'Angleterre a confiné et a connu une énorme première vague. Une étude montre que le pic des infections a été atteint avant le début du confinement, ce qui voudrait dire que ce n'est pas le confinement qui a fait baisser l'incidence.

Antoine Flahault : C'est évident qu'on aurait dû confiner plus tôt. Au 1er décembre, la cible du président de 5 000 cas n'était pas atteinte. S'il avait décidé de fermer les écoles, à ce moment on serait descendu en deux semaines à moins de 5 000 cas. Le 29 janvier, il y avait 20 000 cas : c'était une bonne occasion de confiner pour arriver à moins de 5 000 cas en trois semaines. Pour autant aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit "trop tard". L'Angleterre a confiné le 4 janvier, après un mois entier où le R était à 1,20. En France le R est autour de 1,14, ce n'est pas bon mais on a encore une marge pour agir. En France on confine pour sauvegarder le système de santé. On n'est pas en Australie où on confine parce qu'on veut couper la circulation du virus. En Europe, on confine en dernier recours et cela fonctionne. Cela a fonctionné au premier confinement, cela a fonctionné au deuxième.

On voit aussi comment cela a fonctionné. Si on fait un confinement strict avec écoles fermées, cela fait diminuer le R à 0,7 et cela diminue de moitié le nombre de contaminations chaque semaine. Sans fermer les écoles comme en novembre, le R est plutôt à 0,8 et le nombre de contaminations diminue de moitié tous les quinze jours, donc il faut plus de temps pour faire baisser la courbe.

Plusieurs études montrent que l'efficacité des confinements s'amenuise au fil du temps à cause de la fatigue de la population et de la lassitude vis-à-vis des mesures gouvernementales...

Philippe Lemoine : Dans la mesure où les interventions gouvernementales (ce qui est sans doute vrai mais peut-être pas dans les proportions où on l'entend aujourd'hui), ça dépend beaucoup de l'adhésion de la population et du respect des gestes barrières et il est évidemment au bout d'un an, avec la fatigue et la lassitude vis-à-vis des restrictions, les mesures du gouvernement vont perdre de leur efficacité. Pour cela il faudra mettre beaucoup de plus coercition mais ça n'arrivera pas pour des raisons politiques.

Antoine Flahault : Ce sont des études intéressantes, mais il est encore difficile de faire la part de la fatigue de la population qui doit surement avoir des effets et les nouveaux variants qui prennent plus de place dans la circulation virale et qui pèsent plus lourd dans la transmission et qui diminue l'efficacité des mesures gouvernementales. Peut-être qu'avec l'ancienne souche, il aurait effectivement été justifié de ne pas vouloir fermer les écoles et de prendre davantage son temps.

