Covid : cinq leçons de la littérature scientifique sur les meilleures stratégies sanitaires constatées

Une seringue avec le vaccin contre la Covid-19 et une représentation du Sars-Cov-2.

Alors que les vagues successives d'infections de Covid-19 prolongent la pandémie mondiale, la littérature tire des enseignements provisoires des différentes mesures mises en œuvre. Cette tribune en souligne cinq. (1) Un confinement rigoureux et précoce semble plus efficace. (2) Bien qu'une comparaison entre les mesures soit difficile sur le plan économétrique, l'annulation d'événements publics apparaît comme l'une des plus efficaces. (3) Si les mérites du ciblage géographique semblent mitigés, de nombreux modèles préconisent un ciblage par âge et par type d'emploi. (4) Même sans confinement, les pandémies affectent l'activité économique par un éloignement social volontaire. (5) L'assouplissement du confinement doit se faire progressivement, même pendant le déploiement des vaccins, car la prévention d'une résurgence repose sur des mesures sanitaires rigoureuses. Ces résultats doivent toutefois être considérés avec précaution étant donné les incertitudes résiduelles et le recul limité dont on dispose.

Jean-Charles Bricongne et Baptiste Meunier : Dans le contexte des vagues d'infections par le virus Covid-19 et des mesures associées pour lutter contre la pandémie, la littérature commence à tirer des leçons des différentes politiques mises en œuvre. Dans cette colonne, nous mettons en évidence cinq leçons, tout en reconnaissant que démêler les effets des différents facteurs - parmi lesquels les mesures de confinement - est difficile puisqu'ils ont été en jeu simultanément ou selon la même séquence à travers les pays.

Premier enseignement : un confinement plus rigoureux et plus précoce semble plus efficace pour contenir la pandémie, même s'il ne faut pas minimiser l'importance des mesures sanitaires.

Des mesures de confinement plus strictes et plus précoces - lorsque le nombre de cas est faible - sont plus efficaces pour endiguer les infections. D'après les résultats empiriques du FMI (2020), le nombre d'infections a été significativement inférieur dans les pays ayant mis en place des mesures de confinement précoces. En outre, un verrouillage plus strict a un effet immédiat sur la réduction des infections ; sinon, l'effet est non significatif. D'autres études empiriques sur des données américaines (Demirguc-Kunt et al. 2020) ou européennes (Dave et al. 2021b) confirment ces résultats.

Les modèles théoriques confirment qu'un verrouillage précoce et rigoureux réduit l'impact économique et le nombre de morts de la pandémie. Alvarez et al. (sous presse) concluent qu'il est optimal de mettre en place un confinement strict seulement deux semaines après les premiers cas de Covid-19. D'autres modèles confirment cette conclusion, tant dans la littérature médicale (Buckman et al. 2020, Vinceti et al. 2020) qu'économique (Eichenbaum et al. 2020, Farboodi et al. 2021). Toutefois, cela ne signifierait pas forcément que le retour à un confinement serait inutile par la suite. Caulkins et al. (2021) montrent qu'il peut être optimal d'avoir deux ou trois périodes de confinement distinctes, en fonction des préférences locales concernant l'équilibre entre les impacts sanitaires et économiques.

Diverses études ont également mis en évidence les avantages des mesures sanitaires basées sur des tests de masse, l'utilisation généralisée de masques et le dépistage. Summers et al. (2020), Shaw et al. (2020) et Yalaman et al. (2021) documentent l'efficacité des stratégies des pays asiatiques basées sur : (i) l'introduction précoce et massive du dépistage aux frontières, (ii) un processus rigoureux d'isolement des cas suspects et des porteurs du virus, (iii) l'utilisation de nouvelles technologies pour une recherche efficace des contacts, et (iv) la généralisation du port du masque. On estime que le fait de rendre le port du masque obligatoire réduit le nombre d'infections de 25 à 40 % par rapport au port facultatif du masque (Mitze et al. 2020, Krishnamachari et al. 2021, Chernozhukov et al. 2021). Les masques permettent non seulement de prévenir la transmission virale mais aussi de réduire l'exposition aux environnements froids (Bubbico et al. 2021). Ces mesures sanitaires sont cependant plus efficaces si elles sont associées à une distanciation sociale (Firth et al. 2020, Ando et al. 2021) et si le sens civique de la population est élevé (Barrios et al. 2021). En ce qui concerne le dépistage, Atkeson et al. (2020) constatent que les avantages économiques des programmes de dépistage rapide dépassent leurs coûts dans un rapport de 4 à 15. Mais si la plupart des auteurs soulignent également un effet positif du dépistage extensif (Brotherhood et al. 2020, Hellmann et Thiele 2020, Su et al. 2021), Acemoglu et al. (2020b) font état d'un impact ambigu car il pourrait amener la population à moins réduire ses interactions sociales, favorisant ainsi la propagation par des porteurs de virus non détectés.

Leçon 2 : Une analyse coûts-avantages de différentes mesures est complexe sur le plan économétrique et peut être compliquée par des hétérogénéités, mais elle tend à montrer l'efficacité de l'annulation d'événements publics pour freiner les infections. L'impact négatif de telles mesures, notamment sur les inégalités et le capital humain, peut également être mis en évidence.

Démêler empiriquement l'impact marginal de chaque mesure est complexe car elles ont généralement été mises en œuvre simultanément ou selon la même séquence (Hsiang et al. 2020), la faible qualité des données sur les infections constituant un défi supplémentaire (Bonacini et al. 2021). Des études ont néanmoins estimé leur impact marginal. Parmi celles-ci, Deb et al. (2020) estiment non seulement les avantages pour la santé - c'est-à-dire la façon dont elles ralentissent la propagation du virus - mais aussi les coûts économiques. Ils constatent que la fermeture des lieux de travail est efficace pour réduire les infections, mais qu'elle est aussi la plus coûteuse en termes d'impact économique. Ils signalent également que les fermetures d'écoles et de transports publics ont un coût économique élevé mais un effet limité sur l'épidémie. Enfin, les auteurs trouvent que les restrictions des voyages internationaux et, dans une moindre mesure, la limitation de la taille des rassemblements et l'annulation des événements publics présentent les meilleurs rapports avantages-coûts.

L'impact de chaque mesure reste cependant très discuté. Le tableau 1 récapitule la manière dont les différentes études estiment les bénéfices sanitaires des différentes mesures. Il met en évidence de grandes divergences. Un consensus semble toutefois se dégager sur l'impact élevé de l'annulation d'événements publics et sur l'impact modéré de la fermeture des transports publics et des entreprises non essentielles. Sur ce dernier point, si Song et al. (2021) estiment qu'elle a effectivement été significativement protectrice pour les travailleurs de ce secteur, elle s'est toutefois traduite par une hausse du chômage (Sjoquist et Wheeler 2021). Des études soulignent les avantages d'une autre fermeture plus ciblée pour les seuls lieux à fort contact tels que les restaurants, les salles de sport et les pubs (Courtemanche et al. 2020, Chang et al. 2021).

Les études mettent également en avant des hétérogénéités liées à la durée, aux facteurs géographiques et à l'efficacité du gouvernement. Li et al. (2021) ont trouvé des preuves que l'impact dépend de l'horizon temporel avec, par exemple, des restrictions sur les voyages internationaux efficaces après sept jours mais pas après 28 jours. Burlig et al. (2021) modélisent un même impact non linéaire dans le temps pour les interdictions de voyage nationales. Plus généralement, Bakker et Goncalves (2021) montrent que l'impact des mesures sur les infections diminue dans le temps. En ce qui concerne les hétérogénéités géographiques, Russell et al. (2021) montrent que les restrictions des voyages internationaux pourraient avoir peu d'impact sur les pandémies, sauf dans les pays où l'incidence du Covid-19 est faible et où le nombre d'arrivées depuis l'étranger est important. Bennett (2021) montre une efficacité significative des mesures de confinement dans les zones à hauts revenus mais non significative dans les zones à faibles revenus tandis que Becchetti et al. (2020) trouvent qu'elles sont plus efficaces dans les zones très polluées. Pan et al. (2020) signalent également des hétérogénéités associées à la pauvreté. Enfin, Bakker et Goncalves (2021) constatent que les mesures ont été plus efficaces dans les pays où l'efficacité du gouvernement est plus élevée.

Tableau 1 : Impact relatif de diverses mesures pour contenir les infections1

Quel que soit leur impact individuel, cependant, la plupart des études convergent sur leur efficacité combinée - même si la distanciation sociale volontaire réduit aussi naturellement les infections. Flaxman et al. (2020) estiment que les confinements complets (un mélange de fermetures de lieux de travail et d'écoles, d'annulations d'événements publics, d'ordres de rester à la maison et de limitations de la taille des rassemblements) en Europe ont réduit le taux de reproduction de 80 %. Santeramo et al. (2021) pour l'Italie et Ferguson et al. (2020) pour le Royaume-Uni et les États-Unis arrivent à la même conclusion. La distanciation sociale volontaire prise spontanément par la population pourrait cependant expliquer une part de la réduction des infections. Agrawal et al. (2021) et Berry et al. (2021) ne parviennent pas à montrer que les endroits qui ont mis en place des confinements plus tôt ou plus longtemps ont une surmortalité plus faible, tandis que Singh et al. (2021) ne trouvent qu'un effet modeste. Dans le même ordre d'idées, des études ont montré que les mesures de verrouillage ne représentent qu'une part relativement faible du changement de comportement des individus (Gupta et al. 2020b, Cronin et Evans 2020).

En plus d'un impact économique négatif à court terme, des mesures plus strictes pourraient avoir des effets néfastes à long terme sur les inégalités, la santé mentale et le capital humain. L'impact des confinements est disproportionné sur les groupes vulnérables tels que les travailleurs peu qualifiés (Cajner et al. 2020), dont les emplois sont moins susceptibles de pouvoir être exercés à distance (Dingel et Nieman 2020). Les fermetures d'écoles et le manque d'accès à des services de garde d'enfants fiables ont fait payer un plus lourd tribut aux jeunes parents (Papanikolaou et Schmidt 2020), et notamment aux femmes (Del Boca et al. 2020, Albanesi et Kim 2021). C'est même le cas dans le monde universitaire où les femmes, en particulier celles qui ont des enfants, signalent une réduction disproportionnée du temps consacré à la recherche par rapport aux autres (Deryugina et al. 2021). À plus long terme, les pertes d'emplois pourraient avoir des effets d'hystérèse, les travailleurs tombant dans le chômage de longue durée. Outre cette destruction immédiate de capital humain, les fermetures d'écoles peuvent également peser sur la capacité des générations futures à l’accumuler (Fuchs-Schündeln et al. 2021). Les mesures d'isolement telles que les injonctions de rester à la maison affectent également la santé mentale (Béland et al. 2020b, Sibley et al. 2020). Enfin, l'effet global sur le nombre de décès pourrait être plus ambigu. Mulligan (2020) et Faust et al. (2021) montrent que les pandémies et la récession associée peuvent entraîner une augmentation significative du nombre de décès par suicide, toxicomanie et meurtre - en particulier parmi les populations défavorisées (Chen et al. 2020b, Krieger et al. 2020). Lin et al. (2021) montrent également que dans les pays à faible revenu, les récessions accompagnées de confinement augmentent la mortalité infantile, ce qui conduit à un compromis intergénérationnel, les décès liés au Covid étant évités principalement pour les personnes âgées.

Leçon 3 : Si aucun consensus ne se dégage sur le ciblage géographique, plusieurs modèles préconisent de différencier les restrictions en fonction de l'âge et du type d'emploi. En Europe, des études soulignent les avantages d'une approche coordonnée tant pour la mise en œuvre que pour l'assouplissement des restrictions.

Le ciblage peut sembler a priori pertinent. Des études ont documenté des impacts hétérogènes en fonction de la densité de population (Dave et al. 2021b), de l'âge et du taux de dépendance qui influencent notamment le taux de mortalité (Levin et al. 2020, Bürgi et Gorgulu 2020), et des catégories de travailleurs (Akbarpour et al. 2020).

De nombreux modèles théoriques préconisent des mesures ciblées sur les seniors et les employés dont le travail peut être effectué à distance. Acemoglu et al. (2020a), Alon et al. (2020) et Gollier (2020) concluent que l'application de mesures plus strictes aux personnes âgées de plus de 65 ans réduit le coût économique tout en maximisant les avantages pour la santé.2 En se concentrant sur les décès et l'occupation des lits des unités de soins intensifs, Ferguson et al. (2020) estiment que la distanciation sociale uniquement pour les personnes âgées de plus de 70 ans a un effet deux à trois fois plus important que la distanciation sociale pour l'ensemble de la population. En outre, Aum et al. (2020) montrent que le verrouillage des seuls employés dont le travail peut être effectué à distance réduit de moitié le coût économique par rapport à une situation où tous les travailleurs sont tenus de rester à la maison - pour les mêmes bénéfices de santé. Une autre possibilité est la mise en place de créneaux alternés dans les entreprises et les écoles pour réduire les interactions sociales (Akbarpour et al. 2020). Un contre-argument, cependant, provient d'études telles que Checo et al. (2021), qui trouvent que les mesures ciblées ont un coût macroéconomique plus élevé car elles restent en place plus longtemps. Un autre argument est donné par Singh et al. (2021), qui concluent empiriquement que seules les mesures ciblant la population dans son ensemble ont un impact statistiquement significatif.

La littérature fournit des conclusions mitigées concernant le ciblage géographique. Li et al. (2020) et Lin et Meissner (2020) concluent que les mesures de confinement locales ont un impact limité sur la propagation du virus. Elenev et al. (2021) fournissent également des preuves des retombées des ordres de rester à la maison. Dave et al. (2021c) montrent également comment un événement de "super propagation" dans un État américain où le confinement est peu contraignant peut avoir un impact sur les infections dans d'autres États ayant mis en place des mesures plus strictes. À l'inverse, Fang et al. (2020) montrent empiriquement comment le verrouillage de 63 villes du Hubei a permis de contenir la propagation à travers la Chine. D'un point de vue plus théorique, le modèle de Fajgelbaum et al. (2020) démontre que des mesures strictes appliquées uniquement à certains quartiers d'une grande métropole pourraient être aussi efficaces qu'un verrouillage généralisé tout en réduisant considérablement l'impact économique. De même, dans un modèle séparant les villes et le reste de l'État, Bisin et Moro (2021) montrent qu'un confinement limité à la ville n'induit pas une fraction beaucoup plus importante de personnes infectées qu'un confinement général. Enfin, Crucini et O'Flaherty (2020) suggèrent que les restrictions locales sont optimales dans une union fiscale car une politique nationale serait trop restrictive pour les zones légèrement infectées, pesant ainsi trop sur l'activité économique locale.

Au niveau européen, certaines études montrent les avantages d'une approche coordonnée non seulement lors de la mise en œuvre des restrictions, mais aussi lors de leur assouplissement. Ash (2020) estime que l'assouplissement conjoint retarderait de cinq semaines la résurgence du virus. Symétriquement, elle montre qu'une mise en œuvre coordonnée des confinements à travers l'Europe a un impact plus fort sur les infections - en accord avec les résultats de Ruktanonchai et al. (2020). Ceci est notamment dû à de forts effets de débordement sanitaires à travers l'Europe (Costa-i-Font 2020).

Leçon 4 : Même en l'absence de mesures de confinement, la propagation du virus affecte l'activité économique en raison de l'éloignement social volontaire. L'impact négatif de ces mesures ne doit donc pas être surévalué.

Les pays où les mesures de confinement sont plus strictes ont connu des contractions du PIB plus marquées. Cette relation reste valable pour d'autres indicateurs macroéconomiques comme la consommation des ménages (Baker et al. 2020b, Carvalho et al. 2020), l'emploi (Béland et al. 2020a, Schotte et al. 2021) ou la production industrielle (Deb et al. 2020). Les modèles théoriques soutiennent une telle corrélation (par exemple, Baqaee et Farhi 2020).

Cependant, même en l'absence de mesures de verrouillage, la propagation du virus affecte l'activité économique. La distanciation sociale volontaire a un impact majeur sur l'activité tandis que l'augmentation de l'incertitude (Baker et al. 2020a) et la détérioration des perspectives économiques (Baek et al. 2020) pèsent également sur elle. Les études récapitulées dans le tableau 2 montrent qu'on estime que les mesures de verrouillage représentent environ 10 à 60 % de l'impact économique total du Covid-19. La littérature fournit de nombreuses preuves d'un impact des pandémies en l'absence de mesures de confinement. Chetty et al. (2020) notent une contraction de l'activité avant le début des confinements aux États-Unis. Rojas et al. (2020) et Kahn et al. (2020) observent que la poussée des demandes d'allocations chômage a été homogène sur l'ensemble du territoire américain, nonobstant les mesures locales. Pour l'avenir, Chen et al. (2020a) et Berry et al. (2021) ne trouvent même pas de preuve empirique robuste d'un effet significatif des mesures de verrouillage sur l'activité économique.

Tableau 2 : Part de l'impact économique attribuée aux mesures de confinement3

Les études concernant la grippe espagnole tendent également à ne pas trouver d'effet significatif des confinements sur l'activité économique, tant à court qu'à moyen terme. Certaines études ont documenté un impact économique de la grippe espagnole au niveau local (Dahl et al. 2020) ou mondial (Barro et al. 2020) - contrairement toutefois à Velde (2020) qui attribue la contraction à l'incertitude entourant la fin de la Première Guerre mondiale. Sur les données américaines, Correia et al. (2020) et Bodenhorn (2020) ne trouvent aucune preuve d'un impact économique significatif des confinements à court terme, tandis que Lilley et al. (2020) et Chapelle (2020) arrivent à une conclusion similaire concernant la croissance du PIB à moyen terme. Ces résultats doivent toutefois être considérés avec précaution compte tenu de la mauvaise qualité des données et du fait que les mesures de confinement étaient bien moins strictes à l'époque (Beach et al. sous presse).

Leçon 5 : L'assouplissement du confinement doit se faire progressivement, même pendant le déploiement du vaccin, car l'absence de résurgence d'une épidémie repose sur des mesures sanitaires rigoureuses.

L'assouplissement du confinement doit se faire progressivement et, le cas échéant, différemment selon l'âge et les secteurs. La progressivité est particulièrement essentielle si l'immunité collective n'a pas été atteinte (Toda 2020). Dave et al. (2021d) et Singh et al. (2021) ont de toute façon documenté la persistance de l'adhérence des individus au comportement pandémique, ce qui suggère que même une réouverture rapide et à grande échelle peut avoir des effets limités sur la mobilité ou l'activité économique. Ainsi, les effets des restrictions et des réouvertures pourraient être asymétriques en fonction de la phase de la pandémie (Dave et al. 2021a) avec, par exemple, un rôle moindre pour les chocs d'information et une demande plus faible de comportements d'atténuation en fin de pandémie. En outre, Favero et al. (2020) préconisent une détente par groupes d'âge et par secteurs pour favoriser une récupération plus rapide. Baqaee et al. (2020) et Chang et al. (2021) préconisent également le maintien des restrictions pour les lieux de " super propagation " (par exemple, les restaurants, les salles de sport, les pubs) et les grands événements publics.

Une fois les mesures de confinement assouplies, les études montrent l'importance des mesures sanitaires pour limiter la propagation du virus, même pendant le déploiement du vaccin. Renardy et al. (2020) trouvent que le fait de retarder la réouverture ne réduit pas l'ampleur de la vague infectieuse suivante, mais la retarde seulement ; au contraire, la réduction des niveaux d'interactions sociales la retarde et l'abaisse à la fois. Courtemanche et al. (2021) documentent également comment la réouverture des écoles au milieu d'une forte propagation du virus et avec des règles de distanciation sociale seulement superficielles a substantiellement accéléré la propagation du Covid-19 - en accord avec d'autres mettant ce résultat en perspective avec le fait que, si elle est associée à des mesures sanitaires, la réouverture des écoles n'a que des effets modestes sur les cas de Covid-19 (Bravata et al. 2021, Goldhaber et al. 2021). Enfin, le modèle de Cot et al. (2021) établit que les vaccinations seules ne suffisent pas, et que des mesures strictes de distanciation sociale sont encore nécessaires jusqu'à ce qu'une immunité suffisante soit atteinte. Agarwal et al. (2021) trouvent également que l'assouplissement des restrictions pendant le déploiement du vaccin augmente significativement la mortalité.

Si la vaccination permet de limiter les infections et les cas graves, la lutte contre l'hésitation à se faire vacciner pourrait être essentielle pour atteindre l'immunité collective et nécessiter des politiques adéquates. Il a été démontré que les campagnes de vaccination à grande échelle limitent efficacement la propagation du virus mais surtout l'émergence de cas graves (Moghadas et al. 2021). Cependant, l'instauration d'une confiance dans les vaccins reste centrale pour atteindre un niveau d'immunité suffisant dans la population (Dror et al. 2020, Harrison et Wu 2020). Les croyances générales sur la vaccination et le propre risque d'infection peuvent expliquer les variations de cette confiance (Wang et al. 2020, Sherman et al. 2021), mais il y a des preuves que l'hésitation vaccinale est plus élevée chez les personnes à faible revenu et peu instruites (Khubchandani et al. 2021). Pour cette population défavorisée, Alsan et Eichmeyer (2021) soulignent l'intérêt de s'appuyer sur des non-experts car la moindre proximité socio-économique des experts avec eux peut miner leur confiance dans le vaccin. En outre, Gans (2021) constate que la réduction des coûts d'accès au vaccin - par exemple, en fournissant des vaccins chez des détaillants de marchandises générales à bas prix comme le suggèrent Chevalier et al. (2021) - peut améliorer son adoption. Il constate cependant que ce n'est pas le cas des politiques qui ciblent l'utilité des agents non vaccinés - par exemple, et surtout, les passeports vaccinaux - qui conduisent à une adoption équivalente ou inférieure du vaccin. Enfin, en termes de stratégie de vaccination, Więcek et al. (2021) montrent que le dosage fractionné réduirait substantiellement les infections et la mortalité s'il permet d'augmenter le taux de vaccination.

Note des auteurs : Cette tribune reflète l'opinion des auteurs et n'exprime pas nécessairement celle de la Banque de France, du LEO, du LIEPP ou de l'AMSE.

Notes de bas de page :

1 Les impacts relatifs sont interpolés par les auteurs de cette tribune. Nous avons fait de notre mieux pour retrouver les informations avec le plus de fidélité possible par rapport aux études originales.

2 Comme indiqué dans le préambule, il faut cependant reconnaître que ces études n'abordent pas les problèmes potentiels de faisabilité, notamment sur le plan juridique. Bien que, en ce qui concerne la légalité, Gutkowski (2021) conclue que les hétérogénéités en matière de droits politiques et de libertés civiles n'expliquent pas les différences de verrouillage entre les pays.

3 Les divergences peuvent provenir de différences dans la couverture géographique et les variables considérées. En outre, l'identification économétrique reste complexe en raison de problèmes potentiels d'endogénéité ou de variables tierces omises. Les parts sont parfois interpolées par les auteurs de cette tribune. Nous faisons de notre mieux pour retrouver l'information avec le plus de fidélité possible par rapport aux études originales.

Références

