Un compteur électrique et une facture d'électricité EDF à Godewaersvelde, dans le nord de la France (image d'illustration).

©

DEMANDE ELECTRIQUE

18 janvier 2026

La consommation d’électricité a été la même en 2025 qu’en 2001 mais, pour une raison « étrange », les projections officielles ne cessent d’affirmer qu’elle augmente de manière exponentielle…

Alors que la consommation d’électricité française stagne depuis plus de vingt ans autour de 450 TWh, les projections officielles continuent d’annoncer une envolée spectaculaire de la demande. Le système électrique est désormais surdimensionné, exportateur à perte et fragilisé par l’essor des renouvelables intermittentes.

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Riou image
Jean-Pierre Riou

Jean-Pierre Riou est membre du bureau énérgie du collectif Science Technologies Actions (STA) et l'auteur du blog lemontchampot.blogspot.com.

