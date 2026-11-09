SUICIDE A LA COTISATION

Conférence sociale : y aura-t-il une seule personne dans la salle capable de dire la vérité sur le financement du modèle social français ?

80 % du financement de la Sécurité sociale repose sur le travail, quand les prestations sociales, elles, se révèlent si dégressives qu’une augmentation de 100 euros accordée par l’employeur ne se traduit parfois que par 20 euros de gain réel pour le salarié. Dans ces conditions, réclamer une hausse à son patron devient presque irrationnel. Avant de parler d’augmenter le SMIC ou les cotisations, la vraie question ne serait-elle pas de comprendre pourquoi, en France, travailler plus ne rapporte presque plus rien ?