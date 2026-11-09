SUICIDE A LA COTISATION
9 novembre 2026
Conférence sociale : y aura-t-il une seule personne dans la salle capable de dire la vérité sur le financement du modèle social français ?
80 % du financement de la Sécurité sociale repose sur le travail, quand les prestations sociales, elles, se révèlent si dégressives qu’une augmentation de 100 euros accordée par l’employeur ne se traduit parfois que par 20 euros de gain réel pour le salarié. Dans ces conditions, réclamer une hausse à son patron devient presque irrationnel. Avant de parler d’augmenter le SMIC ou les cotisations, la vraie question ne serait-elle pas de comprendre pourquoi, en France, travailler plus ne rapporte presque plus rien ?
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Rayan Nezzar est haut fonctionnaire et professeur des universités associé en Sorbonne Paris-Nord, en finances publiques, droit fiscal et économie.
Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire.
Rayan Nezzar est haut fonctionnaire et professeur des universités associé en Sorbonne Paris-Nord, en finances publiques, droit fiscal et économie.
Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire.