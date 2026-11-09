POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
En France, les travailleurs sont de plus en plus soumis à une smicardisation qui fragilise les classes moyennes.
See image caption
See copyright

SUICIDE A LA COTISATION

9 novembre 2026

Conférence sociale : y aura-t-il une seule personne dans la salle capable de dire la vérité sur le financement du modèle social français ?

80 % du financement de la Sécurité sociale repose sur le travail, quand les prestations sociales, elles, se révèlent si dégressives qu’une augmentation de 100 euros accordée par l’employeur ne se traduit parfois que par 20 euros de gain réel pour le salarié. Dans ces conditions, réclamer une hausse à son patron devient presque irrationnel. Avant de parler d’augmenter le SMIC ou les cotisations, la vraie question ne serait-elle pas de comprendre pourquoi, en France, travailler plus ne rapporte presque plus rien ?

Photo of Rayan Nezzar
Photo of Marc de Basquiat
Rayan Nezzar Go to Rayan Nezzar pageetMarc de Basquiat Go to Marc de Basquiat page

12 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

France , Système social , smic , smicardisation , classes moyennes , cotisations , sécurité sociale , TVA , État , Economie , salaire net , travail

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Rayan Nezzar image
Rayan Nezzar
Haut fonctionnaire et professeur en finances publiques

Rayan Nezzar est haut fonctionnaire et professeur des universités associé en Sorbonne Paris-Nord, en finances publiques, droit fiscal et économie.

Marc de Basquiat image
Marc de Basquiat

Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire. 

Populaires

1De quelle (nouvelle) France rêve vraiment LFI ? Radioscopie des 1000 mesures du programme Mélenchon
2COP 31 : l’Europe, seule à payer et seule à se contraindre, face à une Chine qui transforme la transition en avantage industriel ?
3Dénonciation du climat raciste… par des racistes : le cas sidérant du père de la victime de l’attentat de Trappes
4Tous aussi talentueux ? L’égalitarisme à la française, cette implacable machine à écraser les individus
5Tous des fachos sauf nous : cette stratégie que LFI déploie en ligne avec son armée numérique
6Louis Garrel craque pour Camille Etienne, M. Pokora se bat pour Christina; Laeticia Hallyday loue à Miami, Rihanna vend son boule de Noël; Kendall & Kylie Jenner se demi-pellent, Brooklyn & Nicola Peltz se retrouplent; Calvin Klein est sec comme une trique
7Des amphis aux tranchées : le Kremlin étend l’endoctrinement à tous ceux qui dépendent de lui (et ils sont nombreux)