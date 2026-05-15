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Cette photographie montre une vue d'une cruche en céramique, récupérée de l'épave du CAMARAT 4, lors de son analyse au laboratoire DRASSM de Marseille, le 16 avril 2026.
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DECOUVERTE FORTUITE

15 mai 2026

Comment un robot sous-marin a révélé les secrets de l'épave d’un navire marchand du XVIe siècle reposant au fond de la Méditerranée

L'existence de l'épave du Camarat 4, à plus de 2 400 mètres de fond, était connue depuis sa découverte fortuite par la Marine nationale en 2025. Mais la grande nouveauté, c'est l'expédition d'avril 2026 : un robot sous-marin a cartographié le site avec près de 67 000 photos et a surtout réussi l'exploit d'extraire des céramiques avec ses pinces pour les remonter à la surface.

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MOTS-CLES

Camarat 4 , Epave , mer Méditérannée , robot sous-marin , marine nationale

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Sciboz

Bertrand Sciboz est un plongeur sous-marin français spécialisé dans la recherche et le renflouement d'épaves.

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