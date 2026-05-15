DECOUVERTE FORTUITE

15 mai 2026

Comment un robot sous-marin a révélé les secrets de l'épave d’un navire marchand du XVIe siècle reposant au fond de la Méditerranée

L'existence de l'épave du Camarat 4, à plus de 2 400 mètres de fond, était connue depuis sa découverte fortuite par la Marine nationale en 2025. Mais la grande nouveauté, c'est l'expédition d'avril 2026 : un robot sous-marin a cartographié le site avec près de 67 000 photos et a surtout réussi l'exploit d'extraire des céramiques avec ses pinces pour les remonter à la surface.