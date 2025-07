Porno nouvelle génération

Comment OnlyFans a révolutionné le porno

Piraterie de masse, désaffection des grands studios, émancipation individuelle : l’industrie pornographique a connu en dix ans une transformation radicale. OnlyFans, MYM et consorts ont rebattu les cartes, installant un modèle d’auto-production ultra-lucratif et personnalisé. Des anonymes monétisent leur intimité sans passer par les canaux classiques, défiant les anciennes icônes du X. Mais cette mutation, loin d’être neutre, soulève des questions lourdes sur la marchandisation du corps, l’influence des figures extrêmes comme Bonnie Blue ou Andrew Tate, et l’impact croissant de l’intelligence artificielle dans la création de contenus sexuels. À qui profite réellement cette nouvelle ère du porno ? Et que dit-elle de notre époque ?