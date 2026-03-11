QUALITE DE L'AIR
11 mars 2026
Comment les plantes et les chiens affectent la qualité de l'air dans nos maisons
Les plantes purifient-elles vraiment l'air de nos maisons ? Et est-il vrai que les animaux domestiques aggravent la situation ? Ces idées reçues sont répandues, mais les données scientifiques révèlent une tout autre réalité.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
María Teresa Baeza Romero a obtenu son diplôme en sciences chimiques en 1999. Elle a reçu le prix d'excellence et le prix du meilleur parcours universitaire de l'Université de Castille-La Manche.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
María Teresa Baeza Romero a obtenu son diplôme en sciences chimiques en 1999. Elle a reçu le prix d'excellence et le prix du meilleur parcours universitaire de l'Université de Castille-La Manche.