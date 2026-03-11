QUALITE DE L'AIR

11 mars 2026

Comment les plantes et les chiens affectent la qualité de l'air dans nos maisons

Les plantes purifient-elles vraiment l'air de nos maisons ? Et est-il vrai que les animaux domestiques aggravent la situation ? Ces idées reçues sont répandues, mais les données scientifiques révèlent une tout autre réalité.