Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping posent lors d'une cérémonie d'accueil lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin, le 31 août 2025. (Image d'illustration)
GUERRE HYBRIDE
12 novembre 2025
Comment les États autoritaires façonnent une réalité alternative dans nos fils d'actualité
Derrière les campagnes de désinformation menées par des régimes autoritaires comme la Russie et la Chine se cache une stratégie bien plus vaste : façonner une réalité politique parallèle où les démocraties occidentales apparaissent comme décadentes et inefficaces, tandis que les régimes autoritaires se présentent comme des modèles de stabilité et de bon sens.
Aiden Hoyle est professeur adjoint en renseignement et sécurité, Institut pour la sécurité et les affaires mondiales, Université de Leiden
