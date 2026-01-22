Comment le roman 1984 de George Orwell a prédit les bouleversements mondiaux qui se produisent aujourd'hui

Jeffrey Wasserstrom est le directeur de publication de The Oxford History of Modern China (2022). Il rédige actuellement un ouvrage sur Orwell et l'Asie pour les Presses universitaires de Princeton. En 2023, il a été professeur invité Leverhulme au Birkbeck College de l'Université de Londres et codirige le Forum pour l'université et le public de l'Université de Californie à Irvine.