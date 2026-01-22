©
Qualifier de visionnaire le roman le plus influent de George Orwell n'a rien de nouveau.
VISIONNAIRE
22 janvier 2026
Comment le roman 1984 de George Orwell a prédit les bouleversements mondiaux qui se produisent aujourd'hui
Qualifier de visionnaire le roman le plus influent de George Orwell n'a rien de nouveau. Mais l'attention s'est généralement portée sur sa description des aspects oppressifs de la vie en Océanie, le super-État où se déroule 1984.
5 min de lecture
MOTS-CLES1984 , dystopie , roman , George Orwell , Littérature
THEMATIQUESGéopolitique
Emrah Atasoy est membre associé d'études littéraires anglaises et comparées (octobre 2024-) et chercheur honoraire (octobre 2024-) de l'Institut d'études avancées (IAS) de l'Université de Warwick.
Jeffrey Wasserstrom est le directeur de publication de The Oxford History of Modern China (2022). Il rédige actuellement un ouvrage sur Orwell et l'Asie pour les Presses universitaires de Princeton. En 2023, il a été professeur invité Leverhulme au Birkbeck College de l'Université de Londres et codirige le Forum pour l'université et le public de l'Université de Californie à Irvine.
Populaires
Emrah Atasoy est membre associé d'études littéraires anglaises et comparées (octobre 2024-) et chercheur honoraire (octobre 2024-) de l'Institut d'études avancées (IAS) de l'Université de Warwick.
Jeffrey Wasserstrom est le directeur de publication de The Oxford History of Modern China (2022). Il rédige actuellement un ouvrage sur Orwell et l'Asie pour les Presses universitaires de Princeton. En 2023, il a été professeur invité Leverhulme au Birkbeck College de l'Université de Londres et codirige le Forum pour l'université et le public de l'Université de Californie à Irvine.