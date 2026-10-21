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Une représentation artistique du concept de fertilité utilisant un poivron rouge et une représentation symbolique de spermatozoïdes sur fond bleu.
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FERTILITE

21 octobre 2026

Comment le Danemark est devenu la capitale mondiale du don de sperme

Le Danemark est devenu la « capitale mondiale du sperme ». Ses banques privées exportent vers plus de 100 pays et fournissent jusqu’à 60 % des dons utilisés dans certains pays européens.

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MOTS-CLES

don de sperme , sperme , prélèvements , Parents , natalité , fertilité , Danemark , père , enfants , candidats , exportations , adn , mère , bébé , enfant , fécondation , Fécondation In Vitro , Naissances , démographie

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Stine Willum Adrian

Stine Willum Adrian est professeure de sociologie à l'Université de Tromsø.