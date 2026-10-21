FERTILITE
21 octobre 2026
Comment le Danemark est devenu la capitale mondiale du don de sperme
Le Danemark est devenu la « capitale mondiale du sperme ». Ses banques privées exportent vers plus de 100 pays et fournissent jusqu’à 60 % des dons utilisés dans certains pays européens.
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A PROPOS DES AUTEURS
Stine Willum Adrian est professeure de sociologie à l'Université de Tromsø.
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Stine Willum Adrian est professeure de sociologie à l'Université de Tromsø.