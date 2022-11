Le contre choc pétrolier de 1986 a eu des effets inespérés.

Le tournant dans les fortunes économiques du Premier et du Second Monde s'est produit dans les années 1973-75, lorsque les prix du pétrole ont été multipliés par six (en termes réels), que la croissance économique s'est ralentie et que le contrat social entre les gouvernements et les citoyens, fondé sur des revenus réels en constante augmentation et une protection sociale du berceau à la tombe, a été rompu. Cette affirmation n'est pas originale : des dizaines, voire des centaines de livres ont été écrits avec cette thèse. Ce qui distingue l'ouvrage exceptionnellement bien documenté de Fritz Bartel, "The Triumph of Broken Promises", c'est son analyse parallèle de la manière dont la crise a été gérée dans l'Ouest démocratique et dans l'Est autoritaire, et comment elle a finalement conduit à la fin de la guerre froide et à la chute du communisme. C'est ce cadre unifié, plus ses implications pour plusieurs événements éminemment politiques : l'éclatement de l'Union soviétique et d'autres fédérations communistes, l'unification de l'Allemagne, etc. qui représente, à mon avis, la plus grande force du livre.

Le livre peut être résumé comme suit. Confrontés à des chocs économiques sans précédent qui ont rendu impossible la poursuite des politiques d'après-guerre, les deux types de gouvernement ont dû recourir à la discipline du travail et à la "rupture des promesses" avec les citoyens. Les gouvernements occidentaux ont pu résister à la tempête parce qu'ils avaient le soutien de l'argent capitaliste et jouissaient d'une légitimité nationale obtenue par des élections. Les gouvernements de l'Est, qui ont emprunté massivement pour ne pas avoir à rompre leurs promesses, n'ont pas pu rembourser leurs emprunts dans les années 1980 et se sont retrouvés à la merci du capitalisme mondial et, par extension, des gouvernements capitalistes qui contrôlaient le système financier international.

Maintenant, pourquoi les gouvernements communistes étaient-ils si désireux de ne pas rompre leurs promesses, alors que Thatcher et Reagan les ont rompues ? Et ont survécu. La réponse est politique. Les gouvernements des pays communistes savaient que leur légitimité ne pouvait être maintenue que tant qu'ils fournissaient de nombreux services sociaux et n'insistaient pas trop sur le travail. Mais cette équation "nous faisons semblant de travailler et ils font semblant de nous payer" ne pouvait pas durer éternellement. Les économies se sont essoufflées, le taux de croissance a diminué, les services sociaux se sont détériorés. La seule réponse était de discipliner le travail. À l'Ouest, cette médecine a été appliquée par Margaret Thatcher lorsqu'elle a réprimé le travail organisé et en particulier le syndicat des mineurs (Scargill, des souvenirs ?), et à l'Est, par Edward Gierek et ses nombreux successeurs en Pologne. Margaret Thatcher a gagné parce qu'elle avait le soutien d'autres segments de la société et les syndicats se sont retrouvés isolés. Les gouvernements communistes ne pouvaient pas obtenir de concessions de la part des travailleurs, car la société dans son ensemble ne considérait pas ces gouvernements comme légitimes.

La Pologne et le Royaume-Uni fournissent des cas presque modèles des deux systèmes et Bartel les suit de près. Il s'agit d'expériences naturelles où de nombreuses variables sont les mêmes, mais où une, cruciale (la légitimité politique), est différente. Il n'a pas échappé à Mieczyslaw Rakowski, le dernier Premier ministre (et ultra-réformiste) de la Pologne communiste, que sous Tadeusz Mazowiecki, le premier Premier ministre non communiste, les travailleurs ont accepté sans broncher des réductions aussi importantes des salaires réels et du niveau de vie qu'aucun gouvernement communiste n'aurait pu imaginer. En fait, les réformes tentées par le vice-premier ministre Sadowski en Pologne en 1987 et celles de Leszek Balcerowicz en 1989-90 étaient presque identiques dans leurs aspects macroéconomiques : réduction drastique des subventions, épuration de la soi-disant "surliquidité", augmentation du chômage, libéralisation du taux de change. Mais les réformes Sadowski ont échoué dès la première étape ; les réformes Balcerowicz ont survécu à la période difficile et ont jeté les bases de la croissance future de la Pologne. C'est en effet, selon une phrase célèbre attribuée à Balcerowicz, la courte fenêtre d'une "politique extraordinaire" qui a rendu cela possible.

Il y a toutefois un aspect que Bartel néglige dans sa recherche, parfois trop enthousiaste, d'un parallélisme entre l'Ouest et l'Est. Les gouvernements communistes étaient théoriquement des gouvernements de travailleurs. C'était leur principale, et souvent unique, revendication de légitimité. Les gouvernements occidentaux étaient/sont, en dépit de tout l'enrobage démocratique, des gouvernements dédiés à la préservation de la propriété privée, et donc des gouvernements capitalistes de facto. Il était idéologiquement très difficile pour les gouvernements communistes d'aller à l'encontre des travailleurs. Le fait que le gouvernement polonais ait dû combattre ses propres travailleurs a montré sa faillite idéologique. Mais pour les gouvernements occidentaux, aller contre les travailleurs était idéologiquement acceptable, même si c'était politiquement difficile dans les pays où les syndicats et les partis socialistes et communistes étaient forts (France, Italie).

À l'autre bout du monde, la "discipline" de Paul Volcker a provoqué une profonde récession aux États-Unis et a nui aux travailleurs. Mais en augmentant la confiance des détenteurs de capitaux dans le fait que les États-Unis seraient disposés et capables d'adopter une position ferme contre les travailleurs et en faveur du capital, ils ont rétabli la confiance des marchés financiers et stimulé d'importants afflux de capitaux internationaux aux États-Unis ("La volonté de Volcker d'imposer une discipline économique sans précédent au peuple américain a montré aux détenteurs de capitaux mondiaux que les décideurs américains pouvaient, et allaient, en fin de compte protéger les intérêts du capital plutôt que ceux des travailleurs", p. 340). Ces afflux d'argent ont permis aux États-Unis d'enregistrer quarante ans de déficits ininterrompus de la balance courante - une chose dont aucun autre pays au monde ne peut rêver.

Les difficultés structurelles, décrites dans le cas de la Pologne ci-dessus, ont été amplifiées pour l'URSS. En effet, l'URSS devait non seulement faire face à des problèmes économiques internes similaires à ceux des autres pays d'Europe de l'Est, mais aussi supporter le fardeau d'un empire inefficace. Dans plusieurs chapitres au rythme soutenu, Bartel décrit le dilemme de Gorbatchev et des dirigeants soviétiques. Ils ont compris qu'il fallait faire un compromis entre l'économie intérieure d'une part, et les dépenses militaires et les subventions à l'empire d'autre part ("Nous sommes à la limite de nos capacités", a déclaré Gorbatchev au Politburo en 1986, p. 178). Peu à peu, ils se sont réconciliés avec la perte de l'Empire à condition de pouvoir le "vendre" pour obtenir des devises fortes avec lesquelles ils pourraient consolider l'économie nationale. Mais Gorbatchev, selon Bartel, n'a jamais vraiment pris le taureau par les cornes en réformant l'économie. Il a parlé et parlé, promettant que si l'argent arrivait, il l'utiliserait pour approfondir et accélérer la perestroïka. Mais même lorsque l'argent est arrivé (comme dans le cas de l'Allemagne de l'Ouest qui a accordé à l'URSS une aide et des prêts d'un montant de 15 milliards de DM), les réformes n'ont pas été entreprises, et le sort de l'argent n'est pas clair.

(La fin du chapitre 10 qui raconte l'histoire de ce marchandage inconvenant est passionnante. C'est un grand bazar. Gorbatchev commence par demander 20 milliards de DM afin de retirer les troupes soviétiques d'Allemagne de l'Est. Kohl arrive avec seulement 5 milliards de DM. Il demande aux Américains de l'aider : ils refusent. Kohl se démène alors pour trouver un total de 8 milliards de DM, offre que Gorbatchev rejette comme une "impasse". Kohl passe à 12 milliards de DM. Toujours rien de bon. En désespoir de cause, Kohl offre 3 milliards de DEM supplémentaires sous forme de prêts sans intérêt. Marché conclu.)

Les derniers chapitres nous laissent avec des questions alléchantes, surtout aujourd'hui. Pourquoi Gorbatchev était-il si inepte, tant dans les négociations que dans l'élaboration des politiques ? Pourquoi y a-t-il eu un tel décalage entre ce que Gorbatchev a vu à juste titre qu'il devait faire et ce qu'il a fait ? Si l'empire devait être vendu, pourquoi les négociations ont-elles été si mal menées ? Était-ce le manque de connaissances et de sophistication des dirigeants, le manque de temps, l'incapacité à saisir les conséquences ? Ce n'est pas clair, mais le livre de Bartel, notamment dans les chapitres sur l'Union soviétique, incitera de nombreux lecteurs à se poser ces questions. Lorsque l'on compare le bavardage sans fin de Gorbatchev suivi de la mendicité avec le très rationnel, froid et mesuré Kohl (ainsi que George Bush senior), on est frappé par la différence de qualité de l'art de gouverner. Mais il est certain que les différences individuelles ne peuvent pas être une réponse complète à ce qui s'est passé. Gorbatchev a travaillé dans des conditions où (peut-être aussi à cause des politiques qu'il a adoptées) le terrain se rétrécissait constamment : sa marge de manœuvre devenait de plus en plus petite de jour en jour. Kohl, en revanche, porté par l'afflux de citoyens est-allemands, la quasi-faillite de la RDA et les "poches profondes" (pour citer James Baker) de la République fédérale, disposait d'un espace de négociation en expansion permanente.

Le livre se termine par une réflexion pertinente sur les deux empires : l'empire américain a été/est un gain net pour les États-Unis, car ceux-ci ont réussi à faire financer leurs déficits et leurs dépenses militaires accrues par les membres de l'empire. Pour l'URSS, en revanche, l'empire était un coût net : elle devait le subventionner, maintenir son armée toujours prête à intervenir, et le troquer contre la prospérité intérieure. ("Après 1980, l'empire américain est devenu un énorme atout matériel pour Washington, tandis que l'empire soviétique est resté un énorme fardeau pour Moscou", p. 341). Un empire était/est composé principalement d'adhérents volontaires, l'autre était composé de pays qui ont été enrôlés. Mais la véritable différence était que l'un était économiquement prospère et l'autre non.

Cet article a été publié initialement sur le site de Branko Milanovic : cliquez ICI