POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cerveau. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

NEUROSCIENCE

5 septembre 2026

Comment le cerveau interprète la beauté artistique : ce que dit la science

Une étude révèle que notre cerveau dissocie ce que représente une œuvre du plaisir qu’elle nous procure, donnant à la beauté une structure mesurable.

Photo of Emmanuel A Stamatakis
Photo of Deniz Vatansever
Photo of Xinyu Liang
Emmanuel A Stamatakis Go to Emmanuel A Stamatakis page , Deniz Vatansever Go to Deniz Vatansever pageetXinyu Liang Go to Xinyu Liang page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

sciences , neuroscience , cerveau

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel A Stamatakis image
Emmanuel A Stamatakis

Directeur du groupe d’imagerie de la cognition et de la conscience, département d’anesthésie de l’université de Cambridge.

Deniz Vatansever image
Deniz Vatansever

Professeur-chercheur à l’université Fudan et à l’université de Cambridge.

Xinyu Liang image
Xinyu Liang

Chercheur invité à l’université de Cambridge et à l’université Fudan.

Populaires

1Jordan Bardella & Maria-Carolina se font des mamours à la fraise, Cyril Hanouna & Shana Loustau se cherchent un nid; Kendji Girac retrouve sa caravane; Jennifer Aniston vante les boules de son boyfriend, Brooklyn Bekcham tâte celui de Nicola Peltz
2Brad Setser : « L'Allemagne a organisé son succès sur le dos de ses voisins, avant que la Chine ne retourne l'arme contre elle »
3Mesures d’urgence pour les agriculteurs : et encore des pansements sur une jambe de bois ?
4Toujours plus d’agents de l’Education nationale, chaque année moins d’élèves mais pas moins de classes sans profs… : alerte à la gestion désastreuse
5Hier les Gracques, puis les Horaces et maintenant les Phrygiens : vingt ans de réseaux clandestins de fonctionnaires partisans et ce que cela dit de la neutralité de l’Etat
6Bruno Retailleau a-t-il trouvé la clé pour déverrouiller l’impuissance politique française ?
7Voilà ce que la grande tournée du Sud global entamée par Xi Jinping révèle de la stratégie de la Chine dans un monde multipolaire