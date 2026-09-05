NEUROSCIENCE
5 septembre 2026
Comment le cerveau interprète la beauté artistique : ce que dit la science
Une étude révèle que notre cerveau dissocie ce que représente une œuvre du plaisir qu’elle nous procure, donnant à la beauté une structure mesurable.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESsciences , neuroscience , cerveau
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Directeur du groupe d’imagerie de la cognition et de la conscience, département d’anesthésie de l’université de Cambridge.
Professeur-chercheur à l’université Fudan et à l’université de Cambridge.
Chercheur invité à l’université de Cambridge et à l’université Fudan.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Directeur du groupe d’imagerie de la cognition et de la conscience, département d’anesthésie de l’université de Cambridge.
Professeur-chercheur à l’université Fudan et à l’université de Cambridge.
Chercheur invité à l’université de Cambridge et à l’université Fudan.