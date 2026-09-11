DECLIN LIE A L'AGE
11 septembre 2026
Comment l'étude des astronautes pourrait aider à lutter contre le vieillissement sur Terre
Les astronautes effectuant des vols spatiaux de longue durée à bord de la Station spatiale internationale reviennent souvent avec des problèmes de santé rappelant certaines affections liées au vieillissement observées sur Terre.
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Le Dr Samantha Jones est une biologiste spatiale de premier plan et une responsable de projets de recherche à l'Institut des sciences de la vie tout au long de la vie et des sciences médicales (ILCaMS) de l'Université de Liverpool. Ses travaux pionniers se situent à la croisée de la physiologie musculo-squelettique, du vieillissement cellulaire et de la recherche sur la microgravité.
Anne McArdle est physiologiste et biochimiste ; elle travaille sur les affections du muscle squelettique, notamment le développement de la sarcopénie au cours du vieillissement ainsi que les altérations musculaires observées dans l'EM/SFC et, plus récemment, dans les maladies du motoneurone.
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Le Dr Samantha Jones est une biologiste spatiale de premier plan et une responsable de projets de recherche à l'Institut des sciences de la vie tout au long de la vie et des sciences médicales (ILCaMS) de l'Université de Liverpool. Ses travaux pionniers se situent à la croisée de la physiologie musculo-squelettique, du vieillissement cellulaire et de la recherche sur la microgravité.
Anne McArdle est physiologiste et biochimiste ; elle travaille sur les affections du muscle squelettique, notamment le développement de la sarcopénie au cours du vieillissement ainsi que les altérations musculaires observées dans l'EM/SFC et, plus récemment, dans les maladies du motoneurone.