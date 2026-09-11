Le Dr Samantha Jones est une biologiste spatiale de premier plan et une responsable de projets de recherche à l'Institut des sciences de la vie tout au long de la vie et des sciences médicales (ILCaMS) de l'Université de Liverpool. Ses travaux pionniers se situent à la croisée de la physiologie musculo-squelettique, du vieillissement cellulaire et de la recherche sur la microgravité.