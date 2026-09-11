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L'équipage d'Artemis II (les astronautes américains Reid Wiseman, commandant, Victor Glover, pilote, Christina Hammock Koch, spécialiste de mission, et l'astronaute canadien Jeremy Hansen) s'expriment devant le module d'équipage d'Artemis II au Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 8 août 2023.
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DECLIN LIE A L'AGE

11 septembre 2026

Comment l'étude des astronautes pourrait aider à lutter contre le vieillissement sur Terre

Les astronautes effectuant des vols spatiaux de longue durée à bord de la Station spatiale internationale reviennent souvent avec des problèmes de santé rappelant certaines affections liées au vieillissement observées sur Terre.

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MOTS-CLES

astronautes , vieillissement , vieillesse , muscles , Station spatiale internationale , vol spatial , sarcopénie

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Samantha Jones

Le Dr Samantha Jones est une biologiste spatiale de premier plan et une responsable de projets de recherche à l'Institut des sciences de la vie tout au long de la vie et des sciences médicales (ILCaMS) de l'Université de Liverpool. Ses travaux pionniers se situent à la croisée de la physiologie musculo-squelettique, du vieillissement cellulaire et de la recherche sur la microgravité.

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Anne McArdle

Anne McArdle est physiologiste et biochimiste ; elle travaille sur les affections du muscle squelettique, notamment le développement de la sarcopénie au cours du vieillissement ainsi que les altérations musculaires observées dans l'EM/SFC et, plus récemment, dans les maladies du motoneurone.

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