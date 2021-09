Comme du temps d'Hitler on brûle des livres au Canada…

Un enfant prend l'album d'Astérix, "Astérix et le parchemin manquant" (Le Papyrus de César"), le 22 octobre 2015 à Paris. 5000 ouvrages, dont des albums de Tintin et Astérix, ont été retirés au Canada

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans les années 1930, les nazis jetaient des livres aux bûchers. Ces livres étaient réputés pour être décadents ou avaient été écrits par des Juifs ou des Communistes. "Quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver" disait Rosenberg, un des idéologues du régime.



En 2021, les chemises brunes ont fait des émules dans la province canadienne de l'Ontario. Des nazis ? Pas du tout : des progressistes adeptes de la cancel culture. Ces modernes inquisiteurs gavés à la bien-pensance sont sûrs de faire œuvre de salubrité publique.



Une trentaine d'écoles francophones de la région ont vidé leurs bibliothèques des albums de Tintin, de Lucky Luke et d'Astérix. Leur crime : montrer des autochtones sous un jour qu'ils jugent défavorables.



On aurait pu mettre ces livres de côté. Mais non, on a préféré les brûler car le feu purifie. Leurs auteurs ont échappé à ce châtiment. Car ils sont décédés. Nous, nous avons trouvé beaucoup de bonheur en feuilletant les aventures de Tintin, de Lucky Luke et d'Astérix.



Nous y avons vu des Noirs, des descendants d'Aztèques, des Japonais, des Arabes. Sans jamais penser à mal. Mais sans doute sommes-nous racistes sans le savoir. Nous tenions à signaler aux fanatiques de l'Ontario que dans Astérix, les Romains et les Espagnols - avec Soupalognon, un terrible garnement - ont un très mauvais rôle. Mais comme il s'agit de blancs...