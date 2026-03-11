Collision d'étoiles, fusion de galaxies… quand les astrophysiciens retracent l'origine des métaux précieux

Simone Dichiara est membre de la collaboration de l'observatoire Neil Gehrels Swift. Il est responsable de l'instrumentation du télescope à rayons X (XRT) embarqué sur le satellite Swift. Ses recherches portent principalement sur l'étude des événements astrophysiques transitoires, et plus particulièrement sur les sursauts gamma (GRB) et leurs contreparties électromagnétiques aux ondes gravitationnelles.