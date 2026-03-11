EXPLOSIONS SPATIALES
11 mars 2026
Collision d'étoiles, fusion de galaxies… quand les astrophysiciens retracent l'origine des métaux précieux
Lorsque deux étoiles à neutrons orbitent l'une autour de l'autre et finissent par entrer en collision – un système appelé fusion d'étoiles à neutrons binaires – elles produisent les explosions les plus puissantes de l'univers. De nombreux éléments précieux, comme l'or et le platine, sont formés lors de ces fusions.
3 min de lecture
THEMATIQUESScience
Simone Dichiara est membre de la collaboration de l'observatoire Neil Gehrels Swift. Il est responsable de l'instrumentation du télescope à rayons X (XRT) embarqué sur le satellite Swift. Ses recherches portent principalement sur l'étude des événements astrophysiques transitoires, et plus particulièrement sur les sursauts gamma (GRB) et leurs contreparties électromagnétiques aux ondes gravitationnelles.
Eleonora Troja est professeure associée à l'Université de Rome - Tor Vergata. Ses recherches portent sur l'astronomie temporelle et incluent l'étude des sursauts gamma (GRB) et des phénomènes transitoires exotiques tels que les kilonovae, les sursauts radio rapides et les événements de rupture par effet de marée.
Populaires
Simone Dichiara est membre de la collaboration de l'observatoire Neil Gehrels Swift. Il est responsable de l'instrumentation du télescope à rayons X (XRT) embarqué sur le satellite Swift. Ses recherches portent principalement sur l'étude des événements astrophysiques transitoires, et plus particulièrement sur les sursauts gamma (GRB) et leurs contreparties électromagnétiques aux ondes gravitationnelles.
Eleonora Troja est professeure associée à l'Université de Rome - Tor Vergata. Ses recherches portent sur l'astronomie temporelle et incluent l'étude des sursauts gamma (GRB) et des phénomènes transitoires exotiques tels que les kilonovae, les sursauts radio rapides et les événements de rupture par effet de marée.