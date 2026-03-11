POLITIQUE
Une illustration montre la fusion d'une galaxie, un événement qui conduit à des collisions d'étoiles et à la création de métaux précieux.
EXPLOSIONS SPATIALES

11 mars 2026

Collision d'étoiles, fusion de galaxies… quand les astrophysiciens retracent l'origine des métaux précieux

Lorsque deux étoiles à neutrons orbitent l'une autour de l'autre et finissent par entrer en collision – un système appelé fusion d'étoiles à neutrons binaires – elles produisent les explosions les plus puissantes de l'univers. De nombreux éléments précieux, comme l'or et le platine, sont formés lors de ces fusions.

Photo of Simone Dichiara
Photo of Eleonora Troja
Simone Dichiara Go to Simone Dichiara page et Eleonora Troja Go to Eleonora Troja page

MOTS-CLES

astronomie , astrophysiciens , métaux précieux , sursaut gamma , étoiles , James Webb

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Simone Dichiara image
Simone Dichiara

Simone Dichiara est membre de la collaboration de l'observatoire Neil Gehrels Swift. Il est responsable de l'instrumentation du télescope à rayons X (XRT) embarqué sur le satellite Swift. Ses recherches portent principalement sur l'étude des événements astrophysiques transitoires, et plus particulièrement sur les sursauts gamma (GRB) et leurs contreparties électromagnétiques aux ondes gravitationnelles.

Eleonora Troja image
Eleonora Troja

Eleonora Troja est professeure associée à l'Université de Rome - Tor Vergata. Ses recherches portent sur l'astronomie temporelle et incluent l'étude des sursauts gamma (GRB) et des phénomènes transitoires exotiques tels que les kilonovae, les sursauts radio rapides et les événements de rupture par effet de marée.

