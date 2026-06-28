MADE IN LATITUDES TEMPEREES

Théorie des climats 2.0 : à force de se culpabiliser sur ce qu'ils ont fait au climat, les Européens ont oublié ce que le climat avait fait pour eux

Montesquieu pensait que le froid rendait les peuples libres et la chaleur les rendait esclaves. Il avait tort sur les peuples. Mais la canicule de juin 2026 pose une question que le débat public européen traite encore mal : pourquoi certaines villes d'Europe tempérée ou septentrionale apparaissent-elles plus vulnérables aux pics de chaleur que des villes méditerranéennes mieux adaptées, et pourquoi l'Europe refuse-t-elle encore de traiter cette vulnérabilité comme un problème d'adaptation matérielle plutôt que comme un théâtre de culpabilisation morale ?