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Chevaux. (Image d'illustration)
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PARANORMAL

29 août 2026

Clever Hans, le cheval que son propriétaire pensait "télépathe" et qui a révolutionné la méthode scientifique

Au début du XXe siècle, des scientifiques de renom ont sérieusement étudié les prétendus pouvoirs télépathiques de chevaux et de chiens. Ces expériences, loin de prouver l’existence du paranormal, ont pourtant contribué à transformer durablement la recherche scientifique.

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MOTS-CLES

paranormal , science , chevaux , télépathie

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Matyas Moravec

Matyas Moravec est chercheur postdoctoral en philosophie à l'université de St. Andrews, au département de philosophie.