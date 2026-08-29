PARANORMAL
29 août 2026
Clever Hans, le cheval que son propriétaire pensait "télépathe" et qui a révolutionné la méthode scientifique
Au début du XXe siècle, des scientifiques de renom ont sérieusement étudié les prétendus pouvoirs télépathiques de chevaux et de chiens. Ces expériences, loin de prouver l’existence du paranormal, ont pourtant contribué à transformer durablement la recherche scientifique.
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MOTS-CLESparanormal , science , chevaux , télépathie
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Matyas Moravec est chercheur postdoctoral en philosophie à l'université de St. Andrews, au département de philosophie.
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A PROPOS DES AUTEURS
Matyas Moravec est chercheur postdoctoral en philosophie à l'université de St. Andrews, au département de philosophie.