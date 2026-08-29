PARANORMAL

Clever Hans, le cheval que son propriétaire pensait "télépathe" et qui a révolutionné la méthode scientifique

Au début du XXe siècle, des scientifiques de renom ont sérieusement étudié les prétendus pouvoirs télépathiques de chevaux et de chiens. Ces expériences, loin de prouver l’existence du paranormal, ont pourtant contribué à transformer durablement la recherche scientifique.