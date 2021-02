© LUDOVIC MARIN / AFP

Communication

Clément Leonarduzzi : l’homme qui a changé Emmanuel Macron ?

Depuis plusieurs semaines, la communication d'Emmanuel Macron semble s'infléchir vers une meilleure anticipation des réactions populaires et vers une empathie plus directe avec la souffrance ressentie par les populations dont la technostructure est sociologiquement coupée, en particulier avec les travailleurs indépendants et les professions libérales. Ce début de prise en compte est notamment lié à des changements d'équipe à l'Elysée, notamment à l'arrivée d'un nouveau conseiller en communication, Clément Léonarduzzi.