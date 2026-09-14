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Les élèves font leur rentrée scolaire à l'école primaire publique Clair Soleil le 1er septembre 2026, après les vacances d'été, dans le nord de Marseille.
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EFFONDREMENT EDUCATIF

14 septembre 2026

Classement PISA : comment sauver notre École ?

Le classement PISA 2025 confirme une réalité que les responsables publics ne peuvent plus esquiver : l'École française peine à faire progresser le niveau de ses élèves et à corriger les inégalités sociales.

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MOTS-CLES

école , éducation , classement PISA , France , niveau , carte scolaire , programmes , Enseignants

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrice Huiban

Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français

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