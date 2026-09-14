EFFONDREMENT EDUCATIF
14 septembre 2026
Classement PISA : comment sauver notre École ?
Le classement PISA 2025 confirme une réalité que les responsables publics ne peuvent plus esquiver : l'École française peine à faire progresser le niveau de ses élèves et à corriger les inégalités sociales.
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MOTS-CLESécole , éducation , classement PISA , France , niveau , carte scolaire , programmes , Enseignants
THEMATIQUESEducation
A PROPOS DES AUTEURS
Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français
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