POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundL'IA va modifier notre relation à l'argent.
See image caption
See copyright

FINANCE PREDICTIVE

1 mars 2026

Cinq façons dont l'IA pourrait transformer votre relation à l'argent

L’intelligence artificielle et l’open banking redéfinissent notre relation à l’argent. De l’évaluation intelligente du crédit à la finance prédictive, les fintechs exploitent les données bancaires pour proposer des services personnalisés, simplifier la gestion financière et favoriser l’inclusion. Mais ces innovations soulèvent aussi des questions de sécurité, de vie privée et de confiance dans le système financier.

Photo of Osama Mansour
Osama Mansour Go to Osama Mansour page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

finance , banque , économie , Intelligence Artificielle , alternative , épargne , atouts

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
Osama Mansour image
Osama Mansour

Osama Mansour est professeur associé en systèmes d'information à l'Université de Lund.