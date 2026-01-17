DESIR D'ENFANT

17 janvier 2026

Chute de la natalité : les Français entre peurs, fatalisme et résignation

Chute de la natalité, incertitude sur l’avenir, difficulté à se projeter dans la parentalité : dans les sociétés occidentales, le désir d’enfant s’étiole. Entre individualisme, quête d’épanouissement personnel, angoisses climatiques et fragilisation du couple, les ressorts profonds de ce phénomène traduisent autant une crise du futur qu’un affaiblissement du sens collectif.