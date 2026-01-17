POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des nouveau-nés dorment dans des berceaux à la maternité de l'hôpital régional de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, le 21 octobre 2022.

©

Des nouveau-nés dorment dans des berceaux à la maternité de l'hôpital régional de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, le 21 octobre 2022.

DESIR D'ENFANT

17 janvier 2026

Chute de la natalité : les Français entre peurs, fatalisme et résignation

Chute de la natalité, incertitude sur l’avenir, difficulté à se projeter dans la parentalité : dans les sociétés occidentales, le désir d’enfant s’étiole. Entre individualisme, quête d’épanouissement personnel, angoisses climatiques et fragilisation du couple, les ressorts profonds de ce phénomène traduisent autant une crise du futur qu’un affaiblissement du sens collectif.

Photo of Gérard Neyrand
Gérard Neyrand Go to Gérard Neyrand page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gérard Neyrand image
Gérard Neyrand

Gérard Neyrand, professeur émérite de sociologie, Université de Toulouse, auteur notamment de L’amour individualiste. Comment le couple peut-il survivre ?, Érès, 2018 ;  Soutenir et contrôler les parents. Le dispositif de parentalité, Érès, 2019 (2011) ; Le dialogue familial. Un idéal précaire, Érès, 2009.

Populaires

1Le chancelier Merz reconnaît enfin l'ampleur du désastre de la transition écologique allemande
2Mercosur : la grande distribution se joint au bal des Tartuffes cherchant à faire oublier ses propres pratiques
3Tremblement de terre électoral au Portugal : le parti Chega mène la danse de la campagne présidentielle
4Les inégalités dans la Russie en guerre
5Jordan Bardella s’éclipse avec une princesse italienne, Alessandra Sublet se marie en secret, Laeticia Hallyday double-date avec Nicolas Sarkozy; Albert de Monaco se fait opérer, Charlène skie en Suisse; Les Beckham gagnent la guerre contre leurs voisins
6La strangulation pendant le sexe : cette pratique de plus en plus répandue aux risques toujours aussi mal compris
7Investissements militaires : derrière les efforts budgétaires, les illusions et le déni d’obstacles