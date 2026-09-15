LA TAILLE ET LE LOOK

Chirurgie intime : quand les injections génitales tournent au cauchemar chez les hommes comme chez les femmes

Les fillers sont désormais omniprésents – lissant les rides, repulpant les joues, ajoutant du volume autour des yeux, du nez et des lèvres dans des cliniques à travers tout le pays.