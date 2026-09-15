LA TAILLE ET LE LOOK
15 septembre 2026
Chirurgie intime : quand les injections génitales tournent au cauchemar chez les hommes comme chez les femmes
Les fillers sont désormais omniprésents – lissant les rides, repulpant les joues, ajoutant du volume autour des yeux, du nez et des lèvres dans des cliniques à travers tout le pays.
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MOTS-CLESSanté , médecine , injections , opérations chirurgicales , cosmétiques , plaisir , dangers , risques
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.
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A PROPOS DES AUTEURS
Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.