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Une femme présente une prothèse fessière lors du Congrès des sciences esthétiques, de la chirurgie plastique et de la dermatologie cosmétique (IMCAS) à Paris, le 26 janvier 2017.
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LA TAILLE ET LE LOOK

15 septembre 2026

Chirurgie intime : quand les injections génitales tournent au cauchemar chez les hommes comme chez les femmes

Les fillers sont désormais omniprésents – lissant les rides, repulpant les joues, ajoutant du volume autour des yeux, du nez et des lèvres dans des cliniques à travers tout le pays.

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MOTS-CLES

Santé , médecine , injections , opérations chirurgicales , cosmétiques , plaisir , dangers , risques

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Adam Taylor

Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.