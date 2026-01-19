©
Des nouveau-nés dorment dans des berceaux à la maternité de l'hôpital régional de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, le 21 octobre 2022.
MESURE INEFFICACE
19 janvier 2026
La Chine tente de lutter contre la dénatalité en imposant une taxe sur les préservatifs et contraceptifs
Face à l’effondrement durable de sa natalité, la Chine expérimente de nouveaux leviers symboliques, dont une taxe sur les contraceptifs. Mais pour les démographes, cette mesure ne s’attaque en rien aux causes structurelles du déclin des naissances et a peu de chances d’inverser une tendance désormais profondément enracinée.
A PROPOS DES AUTEURS
Dudley L. Poston Jr. est professeur émérite de sociologie à l'Université Texas A&M.
