MESURE INEFFICACE

19 janvier 2026

La Chine tente de lutter contre la dénatalité en imposant une taxe sur les préservatifs et contraceptifs

Face à l’effondrement durable de sa natalité, la Chine expérimente de nouveaux leviers symboliques, dont une taxe sur les contraceptifs. Mais pour les démographes, cette mesure ne s’attaque en rien aux causes structurelles du déclin des naissances et a peu de chances d’inverser une tendance désormais profondément enracinée.