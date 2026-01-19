POLITIQUE
Cette photographie d'illustration montre des figurines à côté d'un écran affichant le logo d'OpenAI, l'entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle et à l'origine de ChatGPT.

©

Cette photographie d'illustration montre des figurines à côté d'un écran affichant le logo d'OpenAI, l'entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle et à l'origine de ChatGPT.

ROBOT TROMPEUR ?

19 janvier 2026

ChatGPT pourrait-il vous inciter à acheter quelque chose ? Gare aux manipulations alors que les entreprises d’IA se mettent à la publicité

Il y a encore peu, l’intelligence artificielle semblait pouvoir échapper aux dérives qui ont marqué l’essor des réseaux sociaux. Mais l’intégration rapide de la publicité et la course à la captation de l’attention des utilisateurs font craindre une répétition des mêmes logiques économiques, au risque de transformer l’IA en un nouvel outil de manipulation commerciale et politique.

Bruce Schneier Go to Bruce Schneier page et Nathan Sanders Go to Nathan Sanders page

A PROPOS DES AUTEURS
Bruce Schneier image
Bruce Schneier

Bruce Schneier est conférencier adjoint en politique publique, Harvard Kennedy School.

Nathan Sanders image
Nathan Sanders

Nathan Sanders est affilié, Berkman Klein Center for Internet & Society, Université de Harvard.

