ROBOT TROMPEUR ?

19 janvier 2026

ChatGPT pourrait-il vous inciter à acheter quelque chose ? Gare aux manipulations alors que les entreprises d’IA se mettent à la publicité

Il y a encore peu, l’intelligence artificielle semblait pouvoir échapper aux dérives qui ont marqué l’essor des réseaux sociaux. Mais l’intégration rapide de la publicité et la course à la captation de l’attention des utilisateurs font craindre une répétition des mêmes logiques économiques, au risque de transformer l’IA en un nouvel outil de manipulation commerciale et politique.