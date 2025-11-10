POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

La matrice telle que représentée dans le film éponyme.

La matrice telle que représentée dans le film éponyme.

© Pixabay

PRESCIENCE OU PROPHETIE ?

10 novembre 2025

ChatGPT a dit :Comment le philosophe français Jean Baudrillard a prédit l’IA d’aujourd’hui 30 ans avant ChatGPT

Trente ans avant ChatGPT, Jean Baudrillard avait déjà pressenti l’essor d’une intelligence artificielle capable de brouiller la frontière entre réel et virtuel.

Photo of Bran Nicol
Photo of Emmanuelle Fantin
Bran Nicol Go to Bran Nicol page et Emmanuelle Fantin Go to Emmanuelle Fantin page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Bran Nicol image
Bran Nicol
Professeur

Bran Nicol est professeur de littérature anglaise à l'université de Surrey.

Emmanuelle Fantin image
Emmanuelle Fantin
Maîtresse de conférences

Emmanuelle Fantin est Maîtresse de conférences au Celsa Sorbonne Université et chercheuse au GRIPIC (Groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication).