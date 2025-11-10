La matrice telle que représentée dans le film éponyme.
© Pixabay
PRESCIENCE OU PROPHETIE ?
10 novembre 2025
ChatGPT a dit :Comment le philosophe français Jean Baudrillard a prédit l’IA d’aujourd’hui 30 ans avant ChatGPT
Trente ans avant ChatGPT, Jean Baudrillard avait déjà pressenti l’essor d’une intelligence artificielle capable de brouiller la frontière entre réel et virtuel.
3 min de lecture
Bran Nicol est professeur de littérature anglaise à l'université de Surrey.
Emmanuelle Fantin est Maîtresse de conférences au Celsa Sorbonne Université et chercheuse au GRIPIC (Groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication).
Populaires
Bran Nicol est professeur de littérature anglaise à l'université de Surrey.
Emmanuelle Fantin est Maîtresse de conférences au Celsa Sorbonne Université et chercheuse au GRIPIC (Groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication).