POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Surveillance sur internet (image d'illustration)

Surveillance sur internet (image d'illustration)

© Reuters

INITIATIVE MALVENUE

18 novembre 2025

Chat Control : un dispositif peu efficace face aux criminels mais parfait pour établir un système de surveillance

Comme pour le débat sur le contrôle des armes, le problème ne disparaît pas : ceux qui veulent commettre des crimes continueront de le faire — sauf que maintenant, tout le monde sera surveillé.

Photo of Javier Villamor
Javier Villamor Go to Javier Villamor page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Javier Villamor image
Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

Populaires

1Municipales : à Strasbourg, le Mamdani miniature Cem Yoldas veut dépasser LFI par la gauche
2Pas de lien entre immigration et délinquance ? Les 10 études qui prouvent que France 2 ment
3Choose France : des efforts dérisoires au regard de l’impact du rouleau compresseur chinois sur l’innovation industrielle dans le monde
4Des jeunes musulmans entre tentation islamiste et forte réaffirmation identitaire
5Ce nouveau porte-avions chinois qui pourrait bien mettre à mal la domination navale occidentale
6Croissance : Bruxelles relève ses prévisions. L’Allemagne se réveille. la France traîne le boulet de sa dette
7Pierre Moscovici se félicite de laisser derrière lui une Cour des Comptes « plus transparente, plus ouverte, plus citoyenne ». Vraiment… ?