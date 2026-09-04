POINT DE VUE
4 septembre 2026
Ceuta, un mois après : l'extrême vulnérabilité de l'Espagne, le prix de la nonchalance de Pedro Sánchez
Après plusieurs semaines de crise à Ceuta, Pedro Sánchez s’est expliqué jeudi 3 septembre devant le Congrès espagnol sur la gestion par son gouvernement de l’arrivée massive de migrants dans l’enclave espagnole. Le chef du gouvernement a notamment rejeté l’idée d’une implication marocaine dans l’organisation des passages et défendu l’action des autorités espagnoles.
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Rodrigo Ballester dirige le Centre d’Etudes Européennes du Mathias Corvinus Collegium (MCC) à Budapest. Ancien fonctionnaire européen issu du Collège d’Europe, il a notamment été membre de cabinet du Commissaire à l’Éducation et à la Culture de 2014 à 2019. Twitter : @rodballester
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Rodrigo Ballester dirige le Centre d’Etudes Européennes du Mathias Corvinus Collegium (MCC) à Budapest. Ancien fonctionnaire européen issu du Collège d’Europe, il a notamment été membre de cabinet du Commissaire à l’Éducation et à la Culture de 2014 à 2019. Twitter : @rodballester