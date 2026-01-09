POTENTIEL ENFOUI

9 janvier 2026

Cette histoire géologique complexe qui fait du Groënland une véritable île au trésor en matière de ressources naturelles

Le Groenland, plus grande île de la planète, recèle d’immenses richesses naturelles, allant des hydrocarbures aux terres rares essentielles pour les technologies vertes. Sa géologie complexe en fait un hotspot unique pour les ressources stratégiques, mais leur exploitation pose un dilemme : comment concilier la transition énergétique mondiale avec la préservation d’un environnement fragile déjà menacé par le réchauffement climatique ?