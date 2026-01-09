POLITIQUE
Cette photographie prise le 16 août 2023 montre un iceberg d'environ quelques centaines de mètres de long dérivant le long du fjord Scoresby Sound, à l'est du Groenland.

©

Cette photographie prise le 16 août 2023 montre un iceberg d'environ quelques centaines de mètres de long dérivant le long du fjord Scoresby Sound, à l'est du Groenland.

POTENTIEL ENFOUI

9 janvier 2026

Cette histoire géologique complexe qui fait du Groënland une véritable île au trésor en matière de ressources naturelles

Le Groenland, plus grande île de la planète, recèle d’immenses richesses naturelles, allant des hydrocarbures aux terres rares essentielles pour les technologies vertes. Sa géologie complexe en fait un hotspot unique pour les ressources stratégiques, mais leur exploitation pose un dilemme : comment concilier la transition énergétique mondiale avec la préservation d’un environnement fragile déjà menacé par le réchauffement climatique ?

Jonathan Paul Go to Jonathan Paul page

MOTS-CLES

Groenland , ressources , histoire géologique , Glaces

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Jonathan Paul
Professeur agrégé en sciences de la Terre

Jonathan Paul est géoscientifique, professeur agrégé en sciences de la Terre, Royal Holloway, University of London.