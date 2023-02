Bernard Madoff avait été condamné pour avoir mis au point la plus importante escroquerie financière pyramidale jamais découverte.

J'ai regardé un excellent documentaire en quatre parties sur "l'arnaque du siècle" de Bernie Madoff. (La série n'est pas exactement un documentaire car la plupart des scènes sont reconstituées, mais cela se fait d'une manière très bonne et plutôt discrète, combinant les images réelles avec la mise en scène, de sorte que nous pouvons toujours appeler cela un documentaire). Le film a plusieurs professeurs de finance et des spécialistes de Wall Stret expliquant très clairement le mécanisme de la fraude (j'ai aimé en particulier Diana Henriques qui est l'auteur d'un livre sur Madoff).

Mais le film n'est jamais près d'expliquer "le pourquoi" du stratagème. Nous savons "le comment", mais pas "le pourquoi". L'explication banale selon laquelle Madoff l'a fait pour voler l'argent ne fonctionne pas, et le film - pour donner du crédit aux producteurs - n'essaie jamais de le pousser. L'explication ne tient pas pour au moins deux raisons. L'encours du stratagème au moment où Madoff a été appréhendé était de 65 milliards de dollars. Ses possessions qui sont mises en évidence à quelques reprises dans les quatre épisodes sont infimes par rapport à ce montant : un penthouse à New York, une villa dans le sud de la France et une maison en Floride. Les lecteurs peuvent probablement vérifier sur le Web les valeurs de ces propriétés, mais il est peu probable qu'elles valent plus de 20 à 30 millions de dollars au total. Comparez 20 à 30 millions de dollars à 65 milliards de dollars. Deuxièmement, Madoff avait tout le temps dirigé deux entreprises : une entreprise légitime très prospère et deux étages en dessous de la sombre honte de Ponzi. Son entreprise légitime a généré d'énormes revenus; sûrement plus que suffisant pour acheter les trois propriétés. Il n'avait donc pas besoin du schéma de Ponzi pour être riche.

Les paiements aux autres personnes impliquées dans l'entreprise "secrète" au 17ème étage étaient également minimes. Par exemple, le salaire de l'un des assistants dans l'escroquerie était de 60 000 $ dérisoires par an et Madoff l'a raflée. Ainsi, rien dans le stratagème secret ne ressemble à beaucoup d'argent - pour ceux qui l'ont fait : pour Madoff et ses assistants.

Mais pas pour ceux qui ont investi. Là, le film montre, les quatre principaux investisseurs, qui avaient chacun des milliards (oui, des milliards) investis avec Madoff, et étant donné qu'ils ont reçu des rendements annuels réguliers de 10%, qui, à leur tour, ont fait des milliards avec le stratagème de Madoff. L'un des quatre gros investisseurs, affirme le film de manière assez convaincante, s'est rendu compte que tout cela était une grosse arnaque assez tôt, mais son intérêt était que l'arnaque continue aussi longtemps que possible, c'est-à-dire tant qu'il continue à recevoir des retours exorbitants. . À un moment donné, alors que Madoff était en grande difficulté, ce gros investisseur a déposé les milliards dont Madoff avait besoin pour rembourser les gens qui, alors que la bourse s'effondrait, ont commencé à retirer de l'argent. Le grand investisseur a fait cela pour aider Madoff à survivre à la panique et, bien sûr, à poursuivre le stratagème de Ponzi. Cet investisseur était plus tard sur le point d'être inculpé de co-conspirateur, mais il a plutôt été retrouvé mort dans la piscine de sa maison en Floride.

Alors pourquoi Madoff l'a-t-il fait ? La raison, à peine évoquée dans le film, pourrait avoir à voir avec le besoin/désir/souhait de Madoff d'être aimé, voire adoré et -oui- d'atteindre cette dévotion en offrant à ses amis des cadeaux incroyables, en termes de retours d'argent qu'ils ne pourrait jamais obtenir ailleurs. La cause de la fraude se situe donc dans le domaine psychologique : elle n'a pas besoin d'être étudiée par des financiers ou des économistes. Ce dont nous avons besoin, ce sont des thérapeutes.

Et la lumière passe de Madoff à ses investisseurs. Pourquoi ont-ils tant réclamé d'investir avec lui ?; pourquoi ont-ils fait la queue, l'ont-ils supplié de prendre leur argent, l'ont-ils intercepté sur la plage pour lui donner des millions ? La réponse est la cupidité. Non seulement parmi les principaux grands investisseurs qui, comme je l'ai écrit, auraient pu savoir ce qui se tramait depuis le début, mais aussi parmi des centaines d'investisseurs moyens et même plus petits. Pourquoi Elie Wiesel avait-il besoin d'une opportunité d'investissement spéciale qui générerait 10% par an ? N'y a-t-il pas des centaines de fonds de gestion de patrimoine et d'investissement qui prendraient son argent ? N'a-t-il pas entendu parler de Fidelity, Vanguard, Chase ? Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres.

Bien sûr, dans le procès, et même dans une certaine mesure dans le film, les conteurs insistent sur les investisseurs "normaux", dont beaucoup sont cependant extrêmement riches selon les normes habituelles, même s'ils ne sont pas milliardaires. Même pour eux, on se demande pourquoi ont-ils fait cela ? N'avaient-ils pas d'autres opportunités, plus classiques ? Je sais que beaucoup de gens diront que c'est blâmer la victime, et s'il ne fait aucun doute que légalement Madoff était coupable, éthiquement, on se demande si la culpabilité des victimes n'était pas aussi grande. Si Madoff faisait tout cela pour être admiré et aimé, n'ont-ils pas exploité sa faiblesse psychologique pour gagner de l'argent ? Madoff n'a-t-il pas été utilisé par ses "victimes" ? A-t-il été victime de son orgueil et eux victimes de leur cupidité ?

Cet article a été publié initialement sur le site de Branko Milanovic : cliquez ICI