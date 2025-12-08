A CONTRE-COURANT

8 décembre 2025

Cet étrange effet psychologique produit par les stars du Heavy Metal qui ne montrent jamais leur visage à découvert

En 2024, avec 20 000 autres personnes, j'ai assisté à un concert de metal à guichets fermés à Manchester. Contrairement à la plupart des concerts à la Co-op Live Arena, aucun d'entre nous, dans cette salle comble, ne savait qui nous allions voir. Le groupe était Sleep Token, un collectif masqué et anonyme formé à Londres en 2016, qui remplit désormais les salles du Royaume-Uni et des États-Unis avec son mélange unique de metal progressif, d'indie pop et de trap.