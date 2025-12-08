Le groupe Ghost, lauréat du prix de la meilleure performance métal pour 'Cirice', posent dans la salle de presse lors de la 58e cérémonie des GRAMMY Awards au Staples Center le 15 février 2016 à Los Angeles, en Californie.
© FREDERICK M. BROWN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Photo par FREDERICK M. BROWN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
A CONTRE-COURANT
8 décembre 2025
Cet étrange effet psychologique produit par les stars du Heavy Metal qui ne montrent jamais leur visage à découvert
En 2024, avec 20 000 autres personnes, j'ai assisté à un concert de metal à guichets fermés à Manchester. Contrairement à la plupart des concerts à la Co-op Live Arena, aucun d'entre nous, dans cette salle comble, ne savait qui nous allions voir. Le groupe était Sleep Token, un collectif masqué et anonyme formé à Londres en 2016, qui remplit désormais les salles du Royaume-Uni et des États-Unis avec son mélange unique de metal progressif, d'indie pop et de trap.
4 min de lecture